Apuñalamiento en Times Square: Vicepresidenta de Bank of America muere tras ataque en Nueva York

Piacenti, residente en Nueva Jersey, trabajaba como vicepresidenta de la sección de Negocios y Conflictos en Bank of America, cuyas oficinas se encuentran a solo una manzana del lugar del ataque en Times Square.

Nueva York, Estados Unidos/Erin Piacenti, de 32 años, fue apuñalada por una mujer con problemas de salud mental en plena luz del día. La policía abatió a la atacante tras negarse a soltar los cuchillos.

Un apuñalamiento en Times Square dejó como saldo una mujer muerta y otra herida de gravedad este lunes en el corazón de Nueva York. La víctima mortal fue identificada como Erin Piacenti, una vicepresidenta de Bank of America de 32 años que hacía poco había celebrado su segundo aniversario de boda.

El ataque fue protagonizado por Pamela Cisneros, una residente de Queens de 49 años con conocidos problemas de salud mental. Según las autoridades, Cisneros extrajo dos cuchillos grandes de una bolsa y comenzó a amenazar a los transeúntes a plena luz del día en la turística zona.

La agresión fue rápida y letal. Primero, la sospechosa se acercó a un hombre de 68 años y lo apuñaló en el abdomen. Veinte segundos después, atacó a Erin Piacenti, quien también recibió una puñalada en el abdomen que finalmente le causó la muerte. El hombre de 68 años permanece en condición estable en un hospital.

Piacenti, residente en Nueva Jersey, trabajaba como vicepresidenta de la sección de Negocios y Conflictos en Bank of America, cuyas oficinas se encuentran a solo una manzana del lugar del ataque en Times Square. Un portavoz de la entidad bancaria señaló que estaban profundamente tristes por la trágica pérdida de su extraordinaria compañera.

El Departamento de Policía de Nueva York respondió de inmediato. La comisionada Jessica Tisch detalló que los agentes intentaron dialogar con Cisneros durante cuatro minutos para que soltara las armas. La atacante respondió que no soltaría nada y que prefería matar a los dos, antes de abalanzarse contra los oficiales.

Tras fallar un intento de inmovilizarla con una pistola eléctrica, los agentes dispararon sus armas de fuego. Cisneros fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta.

El alcalde Zohran Mamdani confirmó los hechos en una rueda de prensa, expresando su profunda tristeza por la pérdida de la víctima y el fallecimiento de la presunta autora. Por su parte, la policía descartó cualquier vínculo con el terrorismo, calificando el suceso como una situación extraordinariamente peligrosa.

Datos tomados de AFP y La Vanguardia.