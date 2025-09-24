Hallan tres mujeres asesinadas en Buenos Aires por presunta venganza narco

La investigación determinó que las víctimas subieron voluntariamente a una camioneta el viernes por la noche y fueron trasladadas hasta una casa en Florencio Varela , en la periferia sur de Buenos Aires .

Buenos Aires, Argentina/Los cuerpos de tres mujeres, dos de 20 y una de 15 años, fueron hallados en la periferia de Buenos Aires, un caso que las autoridades investigan como una venganza vinculada al narcotráfico, informó este miércoles el Ministro de Seguridad provincial.

"Supuestamente iban a participar de un evento al que las habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas", dijo el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, en una conferencia de prensa.

Al momento hay cuatro detenidos por homicidio agravado, incluido el dueño de la casa donde fueron encontrados los cuerpos, pero Alonso especuló que podrían haber más involucrados.

La investigación determinó que las víctimas subieron voluntariamente a una camioneta el viernes por la noche y fueron trasladadas hasta una casa en Florencio Varela, en la periferia sur de Buenos Aires.

El vehículo fue encontrado incendiado poco después, cerca de la casa en cuyo jardín se hallaron los restos.

El motivo de las muertes aún está en investigación, pero el ministro detalló que las mujeres se habrían encontrado "con algunos integrantes de esta organización tiempo antes" y "algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza".

Alonso estimó que el crimen ocurrió la misma noche de la desaparición, mientras que el rastreo de los teléfonos permitió reconstruir el recorrido realizado por las adolescentes.

El martes, un puñado de personas —entre ellas algunas vecinas de las jóvenes— se manifestaron en la rotonda donde habían sido vistas por última vez, también en la periferia sur de Buenos Aires.

El miércoles, tras confirmarse las muertes, nuevamente se congregó un grupo que cortó la calle y encendió neumáticos para reclamar justicia. No se registraron incidentes.