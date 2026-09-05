Argentina investigará a empresas por proyectos petroleros cerca de Malvinas

En la tarde del sábado, las empresas de servicios petroleros Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes, emitieron comunicados en los que señalaron que no participan ni prevén participar de proyectos hidrocarburíferos cerca de las islas.

Buenos Aires, Argentina/Argentina investigará posibles vínculos entre 45 entidades y proyectos para la explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas, el archipiélago en el Atlántico sur cuya soberanía se disputan Londres y Buenos Aires, según un comunicado de la presidencia.

El anuncio ocurre luego de que el presidente Javier Milei destacara en un discurso el jueves que soplan "vientos de cambio favorables" para la histórica reivindicación argentina sobre las Malvinas y anunciara sanciones más severas para cualquier proyecto petrolero en torno al archipiélago.

El comunicado presidencial publicado el viernes por la noche no identificó a las entidades sancionadas, pero según medios argentinos, entre ellas se encuentran empresas británicas, canadienses, danesas, estadounidenses, neerlandesas e israelíes.

"Se iniciará el procedimiento sancionatorio no solo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios", indicó el texto.

En la tarde del sábado, las empresas de servicios petroleros Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes, emitieron comunicados en los que señalaron que no participan ni prevén participar de proyectos hidrocarburíferos cerca de las islas.

Más tarde, Milei compartió en X una noticia que daba cuenta de los comunicados, acompañada por el acrónimo "TMAP" (todo marcha de acuerdo al plan).

Ubicadas a 600 km de Argentina y administradas por el Reino Unido, las Islas Malvinas fueron escenario de una guerra en 1982. Esta se saldó con la rendición del entonces gobierno dictatorial argentino tras 74 días de conflicto en los que murieron 649 argentinos y 255 británicos.

El endurecimiento de la postura de Milei sobre las Malvinas, un tema central de la identidad argentina, se produjo pocos días después de un aparente cambio de posición de su aliado, Donald Trump, sobre el asunto.

"Siempre reviso todas las posturas. Esta es una de muchas", declaró el presidente estadounidense el lunes, sin dar más detalles, en referencia a la postura de neutralidad de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas, que los británicos llaman Falklands.

En respuesta al discurso de Milei, Londres reafirmó el viernes que las islas "son británicas y seguirán siéndolo, porque esa es la voluntad abrumadora de sus habitantes" y que su compromiso es "inquebrantable".