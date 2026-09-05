El príncipe Guillermo representará a Carlos III en funeral de Harald de Noruega

Los monarcas británicos no asisten a los funerales de otros jefes de Estado por protocolo, y en general envían a otro miembro de la familia para que los represente.

Londres, Reino Unido/El príncipe Guillermo asistirá al funeral del rey Harald de Noruega la próxima semana, en representación de su padre, el rey Carlos III, informó el Palacio de Buckingham este sábado.

Los monarcas británicos no asisten a los funerales de otros jefes de Estado por protocolo, y en general envían a otro miembro de la familia para que los represente.

Así las cosas, el heredero al trono del Reino Unido acudirá al funeral, el 9 de septiembre, como ya hizo el año pasado en las exequias del papa Francisco, a las que también asistió en nombre de su padre.

Carlos, de 77 años, está siendo tratado por un cáncer, aunque mantiene su agenda.

La semana pasada emitió un comunicado en el que elogió la "calidez y humildad" de su "querido primo" Harald. Ambos son descendientes del rey Eduardo VII del Reino Unido.

La hermana de Carlos III, la princesa Ana, irá al entierro a título personal, por ser la madrina del nuevo rey, Haakon VIII.