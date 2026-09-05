Cómo el humo de los incendios de Indonesia ahoga al sureste asiático

En Malasia, el gobierno declaró el viernes el estado de emergencia en una región del estado de Sarawak, situado en la parte malasia de la isla de Borneo, donde cerca de 650 escuelas permanecerán cerradas la próxima semana.

Yakarta, Indonesia/Una densa nube de humo cubre algunas zonas de Indonesia y se extiende a la vecina Malasia, a Singapur e incluso a las Filipinas, proveniente de los incendios que arrasan Borneo y Sumatra desde hace semanas.

El humo tóxico ha provocado un aumento de los problemas respiratorios y el cierre de numerosas escuelas en Indonesia. En la parte malasia de Borneo también tomaron medidas de emergencia frente a este siniestro.

¿Dónde se sitúan los incendios?

La mayoría de los incendios se concentran en Borneo, una isla que alberga una amplia selva tropical y que Indonesia comparte con el reino de Brunei y Malasia, así como en Sumatra.

Desde principios de año, cerca de 300.000 hectáreas han ardido en Indonesia y de acuerdo con los expertos, lo peor está por venir.

Indonesia ha registrado un aumento de las emisiones de carbono desde finales de julio y, a finales del mes pasado, los niveles de emisiones eran comparables a los observados en años anteriores marcados por el fenómeno de El Niño, en 2015 y 2019, declaró a la AFP Mark Parrington, científico principal del Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de Copernicus (CAMS).

"Ya estamos observando emisiones relacionadas con incendios realmente extremas, comparables a las de años anteriores con El Niño, así como la magnitud del humo, la neblina y las repercusiones sobre la calidad del aire", declaró Parrington.

Los incendios en el archipiélago han generado más de 23 millones de toneladas de emisiones en los últimos siete días, según el portal "Fire Emission Watch" del CAMS.

Esta cifra es superior a los 20,7 millones de toneladas de emisiones de 2015, año marcado por un fuerte episodio de El Niño.

¿Cuáles son las causas?

De acuerdo a los analistas, el fenómeno meteorológico de El Niño, que, según las Naciones Unidas, podría ser el más potente jamás registrado en cuatro décadas, ha provocado condiciones más secas que hacen más difíciles de contener los incendios forestales.

"El Niño es poderoso este año, está alcanzando niveles récord", explicó a la AFP David Gaveau, fundador de Nusantara Atlas, una organización que monitorea los incendios forestales.

Pero este fenómeno meteorológico no es "más que el detonante" de los incendios. "La causa —asegura— es la deforestación y la degradación de los bosques durante los últimos 50 años".

La práctica conocida como tala y quema, ilegal salvo para los pequeños agricultores, está detrás de numerosos incendios en la región.

Las grandes empresas, como los productores de aceite de palma, también están siendo señaladas con el dedo.

Estos incendios son difíciles de apagar porque muchos de ellos se producen en turberas, un ecosistema de zonas húmedas compuesto por capas de materia orgánica parcialmente descompuesta que se vuelve inflamable cuando se seca.

Entre enero y agosto de este año se han detectado más de 210.000 focos de calor en zonas de turberas de todo el país, según la ONG Pantau Gambut.

¿Cuál es el impacto regional?

Más de cinco millones de personas en Borneo y Sumatra han estado directamente expuestas a los riesgos sanitarios asociados a estos humos, declaró el mes pasado el viceministro indonesio de Salud, Dante Saksono Harbuwono.

Más de 1,4 millones de alumnos siguen ahora clases a distancia, ya que numerosas escuelas se han visto obligadas a cerrar debido al deterioro de la calidad del aire, explicó esta semana un responsable del Ministerio de Educación.

En Malasia, el gobierno declaró el viernes el estado de emergencia en una región del estado de Sarawak, situado en la parte malasia de la isla de Borneo, donde cerca de 650 escuelas permanecerán cerradas la próxima semana.

En Filipinas, la calidad del aire estaba volviendo progresivamente a la normalidad tras una semana marcada por niveles de partículas finas (PM 2,5) calificados de "muy" y "extremadamente insalubres", lo que llevó a las autoridades a cerrar escuelas en varias ciudades y provincias.

La calidad del aire en la zona central de Singapur también pasó el viernes al nivel "insalubre".