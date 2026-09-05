Putin se reúne con los enviados de EEUU para hablar de la guerra en Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, había declarado que su yerno, Kushner, y su socio empresarial Witkoff "llevan consigo una propuesta para terminar la guerra".

Moscú, Rusia/Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron este sábado con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú para hablar de un plan con el que poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania; antes de viajar, por primera vez, a Kiev.

Tanto Rusia como Ucrania se comprometieron a no atacar las capitales de la otra parte durante tres días mientras duren las negociaciones, en un momento en que Washington intenta reactivar el diálogo para poner fin al peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había declarado que su yerno, Kushner, y su socio empresarial Witkoff "llevan consigo una propuesta para terminar la guerra".

"Estimados colegas, les doy una calurosa bienvenida a Moscú. Desde luego, la situación no es simple", declaró Putin a los enviados en un gran salón del Kremlin, según imágenes difundidas por la televisión rusa.

"Pero antes de que empecemos a abordarla, me gustaría pedirles a todos que transmitan sus mejores deseos y palabras de agradecimiento al presidente de Estados Unidos", añadió Putin.

La guerra, iniciada por Rusia en febrero de 2022, ha causado cientos de miles de muertos y ha desplazado a millones de personas.

Los ataques rusos contra Ucrania del sábado causaron la muerte de al menos siete personas, informaron las autoridades ucranianas. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Moscú de intentar entorpecer su visita con ataques contra los dos aeropuertos de Kiev.

El Kremlin afirmó que no atacará Kiev a partir de la medianoche del sábado. Zelenski, quien propuso el viernes una tregua el tiempo que duren las visitas, afirmó haber hablado con los enviados estadounidenses y se comprometió a no atacar Moscú.

"Desde ahora hasta el final del sábado, así como el domingo y el lunes, Ucrania está dispuesta a abstenerse de lanzar ataques contra Moscú", aseguró en las redes sociales.

Será la primera vez que Witkoff y Kushner visiten Kiev desde que Trump volvió al cargo el año pasado con la promesa de resolver el conflicto bélico.

Viajar a Kiev en avión sería una medida muy inusual, ya que el espacio aéreo ucraniano lleva cerrado desde 2022 a causa de la guerra.

Por lo general, los líderes y funcionarios que han visitado el país lo han hecho en tren. Está previsto que los emisarios lleguen a Kiev el domingo, declaró a la AFP un alto cargo ucraniano.

Según Trump, sus enviados tratarán de evaluar si es posible avanzar hacia la paz.

"Tenemos una idea"

Los esfuerzos de paz se han estancado, en parte debido a la guerra de Washington con Irán, mientras que Moscú y Kiev han intensificado los ataques de largo alcance.

El presidente estadounidense no quiso precisar si el plan que llevan los enviados implica que Ucrania ceda territorio, como había sugerido anteriormente, pero añadió: "Tenemos una idea para la paz".

La inusual visita que hizo la semana pasada a Moscú el director de la CIA, John Ratcliffe, había suscitado numerosas especulaciones.

Según el Kremlin, se reunió con los servicios de inteligencia rusos. Trump calificó este desplazamiento de "semi rutinario".

Witkoff y Kushner, que han participado en negociaciones para el alto el fuego en Gaza e Irán, han viajado en repetidas ocasiones a Moscú en anteriores intentos diplomáticos.

El renovado impulso diplomático llega en un momento en que Rusia y Ucrania se castigan mutuamente con ataques de misiles y drones de largo alcance, lo que ha elevado las bajas civiles a niveles inéditos desde el inicio de los combates hace más de cuatro años.

Horas antes del anuncio de Trump, un dron ruso atacó la sede del servicio de seguridad ucraniano SBU en el centro de Kiev.