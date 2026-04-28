Armada argentina realiza ejercicios militares junto al portaaviones Nimitz de EEUU

El Nimitz ingresó en aguas argentinas el domingo pasado y este martes se encontraba próximo a las costas de Mar del Plata, ciudad a 400 km al sur de la capital argentina.

La Armada Argentina inició este martes maniobras militares en el Atlántico Sur junto a fuerzas de Estados Unidos, que desplegó para ello el portaaviones Nimitz, informó el Ministerio de Defensa.

Los ejercicios, que se extenderán hasta este jueves, se desarrollan en la zona económica exclusiva argentina con motivo del paso del USS Nimitz y el Destructor USS Gridley, según lo dispuesto por decreto por el presidente Javier Milei.

Aliado del presidente de Estados Unidos Donald Trump, el mandatario argentino recibió la invitación del embajador de ese país en Buenos Aires, Peter Lamelas, para recorrer el Nimitz, aunque la visita "aún no está confirmada", dijeron fuentes gubernamentales a la AFP.

Los entrenamientos se realizan en el marco de Passex 2026, un ejercicio que se realiza con ocasión del paso de una unidad de guerra extranjera por el litoral marítimo argentino.

El gobierno de Milei también autorizó el ingreso a territorio argentino de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para el ejercicio conjunto 'Daga Atlántica', un adiestramiento que comenzó el 21 de abril y se extenderá hasta el 12 de junio, según el cronograma anunciado.

El entrenamiento comprenderá la base naval de Puerto Belgrano y la VII Brigada Aérea de Moreno, ambas en la provincia de Buenos Aires y la guarnición militar Córdoba, en la provincia homónima en el centro del país.

El Nimitz ingresó en aguas argentinas el domingo pasado y este martes se encontraba próximo a las costas de Mar del Plata, ciudad a 400 km al sur de la capital argentina.