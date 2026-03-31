Arrestan en Panamá a Joël Soudron, uno de los narcotraficantes más buscados en Francia

Soudron, de 46 años, originario de Guadalupe, era buscado en el marco de un caso de tráfico de cocaína en contenedores.

Ciudad de Panamá/Joël Soudron, uno de los narcotraficantes franceses más buscados, fue detenido en Panamá y los trámites diplomáticos para solicitar su extradición están en curso, indicó este martes la fiscal de París, Laure Beccuau.

Soudron, de 46 años, originario de Guadalupe, era buscado en el marco de un caso de tráfico de cocaína en contenedores, una investigación a cargo de la Jurisdicción Interregional Especializada (JIRS) de París, precisó la funcionaria, que confirmó una información publicada por el diario Le Monde.

El detenido es sospechoso de haber participado en una trama descubierta el 18 de noviembre de 2011, cuando en un control en el puerto francés de Le Havre se descubrió un cargamento de 231 kg de cocaína proveniente de Guadalupe, un territorio francés en el Caribe.

Detención en Panamá

La Policía Nacional, a través de Interpol Panamá y con el apoyo de unidades motorizadas Linces, logró la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad francesa en la avenida Balboa, quien era requerido por su país mediante una Notificación Roja de Interpol.

Durante la verificación de sus datos, se detectó que el individuo portaba un carné provisional de migración con información falsa. Tras las investigaciones correspondientes, se confirmó que se trata de Joël Soudron, nacido en Francia.

El ciudadano es requerido por el Tribunal Correccional de Créteil, Francia, para el cumplimiento de una condena penal por los delitos de importación no autorizada de estupefacientes, transporte no autorizado de estupefacientes y participación en organización criminal.

Este hombre es descrito por los investigadores de la Brigada Nacional de Investigación de Fugitivos como un traficante internacional "muy discreto, reflexivo", beneficiándose de una "superficie financiera desmesurada".

En febrero de 2016, fue detenido en Malí y encarcelado para cumplir una pena de seis años de prisión por otro caso en el que había sido condenado en Francia. En septiembre de 2018, aprovechó un permiso de salida para escapar.

Con información de Policía Nacional