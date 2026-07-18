Asciende a 24 el número de muertos por accidente de autobús escolar en Uganda

El país de África oriental tiene un conocido historial de inseguridad vial, con frecuentes accidentes de autobuses y camiones en carreteras en mal estado.

Kampala, Uganda/El número de muertos por el accidente de un autobús escolar en Uganda aumentó a 23 niños y un adulto, y todas las excursiones escolares fueron suspendidas, informó la policía el viernes por la noche.

El país de África oriental tiene un conocido historial de inseguridad vial, con frecuentes accidentes de autobuses y camiones en carreteras en mal estado.

El autobús regresaba a Kampala tras una excursión escolar a las cataratas Sipi, en el este de Uganda, el jueves, cuando se salió de la carretera.

En el accidente murieron inicialmente 20 alumnos de educación primaria y un adulto.

Desde entonces, "otros tres estudiantes fallecieron a causa de las heridas sufridas en el accidente mientras recibían tratamiento médico", informó la policía.

Seis de las víctimas mortales aún no fueron identificadas.

Según la policía, el conductor, que habría sufrido heridas de extrema gravedad, perdió el control del vehículo, que se salió de la carretera, chocó contra una gran roca y volcó.

El viernes, el Ministerio de Educación convocó una reunión de emergencia y anunció la suspensión temporal de todas las excursiones escolares en todo el país.