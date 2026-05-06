Indonesia contempla prohibir el comercio electrónico a menores de 16 años

El gobierno indonesio está considerando prohibir el acceso a las plataformas de comercio en línea a los menores de 16 años, declaró el miércoles la ministra de Comunicaciones a la AFP, poco después de prohibirles el acceso a las redes sociales.

"Las plataformas de comercio en línea son las siguientes en la lista, ya que constatamos que niños fueron víctimas de estafas a través del comercio en línea", afirmó la ministra de Comunicaciones a carga del sector digital, Meutya Hafid, durante una entrevista en Yakarta, sin dar más detalles.

La prohibición de las redes sociales entró en vigor en marzo con el objetivo de privar a unos 70 millones de niños indonesios del acceso a ocho plataformas consideradas "de alto riesgo": YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live (video en directo) y Roblox.

La ministra agregó que la prohibición deberá aplicarse en el futuro "a todas las plataformas digitales", incluidos los sitios de venta en línea.

Indonesia sigue así la línea de varios países, liderados por Australia, que refuerzan las restricciones de edad en las redes sociales para proteger a los más jóvenes de contenidos perjudiciales, así como de los efectos nocivos asociados a la exposición a contenidos adictivos en estas plataformas.