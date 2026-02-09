El magnate de la prensa prodemocracia de Hong Kong, Jimmy Lai, condenado a 20 años de prisión

La organización Human Rights Watch afirmó el lunes que el fallo contra Lai es "de hecho una sentencia de muerte".

El mangnate prodemocracia de la prensa de Hong Kong, Jimmy Lai, fue sentenciado el lunes a 20 años de prisión por colusión con fuerzas extranjeras y sedición, en el cierre de un proceso judicial que generó condenas internacionales.

"Tras considerar la conducta delictiva grave y seria de Lai (...) el tribunal demostró que la pena total en el presente caso debía ser de 20 años de prisión", según un resumen de la sentencia de los jueces. Dos de esos años coinciden con una sentencia de prisión que Lai ya cumple, con lo cual deberán descontar otros 18 años de pena, escribieron los jueces.

Lai, de 78 años y fundador del clausurado Apple Daily, fue declarado culpable en diciembre de dos cargos de colusión con fuerzas extranjeras bajo una drástica ley de seguridad nacional impuesta por China, así como un cargo de publicación sediciosa.

El empresario, quien ha estado detenido desde diciembre, se mantuvo impasible mientras los jueces leían su sentencia, supervisada por un periodista de la AFP en la corte. Al ser retirado, saludó solemnemente al público en la galería, incluyendo a su esposa Teresa y experiodistas de Apple Daily.

El caso de Lai generó condenas de grupos de derechos humanos como un golpe de gracia para la libertad de prensa en Hong Kong, mientras gobernantes extranjeros han reclamado su liberación.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que planteó el caso de Lai -quien tiene nacionalidad británica- en una reunión en enero con el presidente chino, Xi Jinping. El presidente estadounidense Donald Trump también urgió su liberación.