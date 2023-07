Hombres armados atacan a balazos auto del secretario de Gobierno en México

México/Héctor Villegas, Secretario de Gobierno de Tamaulipas, estado situado al norte de México, ha sido atacado este lunes por hombres armados, cuando circulaba por una carretera, la situación se dio en la madrugada; sin embargo, ha resultado ileso. En imágenes que han circulado por redes sociales se puede ver la camioneta blanca del funcionario en una cuneta y la puerta del copiloto, con varios impactos de bala.

Se conoce que el señor Secretario se trasladaba de la ciudad fronteriza de Río Bravo a la capital del estado, Ciudad Victoria, la cual es una de las tantas zonas complicadas del estado, en donde hace menos de dos meses fue asesinado un agente de la Fiscalía General de la Republica e hirieron cinco agentes de la Guardia Nacional.

Hace apenas algunas horas, se conoció también, gracias al vocero de seguridad que la agresión iba dirigida a sus escoltas y no al funcionario; sin embargo, de igual manera se activó el código rojo y se procedió a controlar la situación.

En un entrevista con el medio mexicano Milenio Televisión, señaló además que por fortuna no hay lesionados, que la unidad que resultó afectada de este hecho no era la del secretario de gobierno y que dado que aun investigan bien la situación no pueden dar una declaración oficial.

“Se está investigando, vamos a esperar a la versión oficial de las autoridades, no quiero adelantar”, expresó.

Acerca de los posibles refuerzos de seguridad aclaró, “No hemos considerado incrementar la seguridad”; sin embargo, afirmó que las autoridades se encuentran en constante comunicación con la ciudadanía a través de redes sociales para informar de los casos de inseguridad que se dan.

“En la vocería del estado estamos permanentemente informando situaciones de riesgo a través de un semáforo”. Este semáforo, considera la gravedad de los casos según el color de las luces del semáforo, en donde verde significa alguna reparación en calles o avenidas, amarillo algún accidente de tránsito, naranja equivale a manifestaciones y rojo que hay riesgo por grupos armados.

Villegas es secretario general de Gobierno desde septiembre de 2022, con antecedentes e historial en el gobierno, pues había desarrollado con anterioridad cargos como alcalde y diputado local. Su salida de la presidencia municipal causó controversia pues realizó maniobras varias para que un primo ocupara su lugar, situación que ha llegado hasta los tribunales.

Con información de los medios: El País, El Financiero y El Mileno.