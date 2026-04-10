Atacan con un cóctel Molotov la casa del jefe de OpenAI en California

El detenido por el ataque tiene 20 años, aunque la policía de San Francisco no ha revelado su identidad.

La lujosa casa de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en la ciudad californiana de San Francisco fue atacada el viernes con un cóctel Molotov, según informó la empresa.

La policía intervino tras el lanzamiento del explosivo contra la verja de la vivienda y, posteriormente, detuvo a un sospechoso frente a la sede de OpenAI, que también había amenazado con incendiar.

"Esta madrugada, alguien lanzó un cóctel Molotov contra la casa de Sam Altman" y amenazó con atacar la sede de la empresa, en San Francisco, declaró a la AFP un portavoz de OpenAI.

Se desconocen los motivos de los ataques, pero se dan en momentos en que la relevancia de Altman va en aumento debido al uso cada vez mayor de la inteligencia artificial, una tecnología vista por algunos como una amenaza para la sociedad.

El detenido por el ataque tiene 20 años, aunque la policía de San Francisco no ha revelado su identidad.

El portavoz añadió que no hubo heridos.

"Agradecemos profundamente la rapidez con la que (la policía) respondió y el apoyo de la ciudad para ayudar a mantener a salvo a nuestros empleados. El individuo se encuentra detenido y estamos colaborando con las fuerzas del orden en su investigación".

En el último mes, han arreciado también las preocupaciones sobre el uso de OpenAI por parte del Departamento de Defensa.