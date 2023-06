Atención de perro en hospital público causa revuelo en Perú

Perú/El Servicio de Oncología del Hospital Base de Valdivia, en la región de Los Ríos, se encuentra en medio de la polémica por haber realizado tratamiento a un can comunitario en un equipo de radioterapia en un servicio para pacientes con cáncer, ya que aunque pueda ser acogido por la población como un acto de buena fe, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), se expresó al respecto, rechazando lo ocurrido y pidiendo esclarecer la situación.

Las autoridades del hospital pidieron explicaciones, abriendo incluso una investigación sumaria por la atención del perro en el centro médico, un referente en la atención de cáncer de zona.

Todo se suscitó el sábado 27 de mayo, día en que el perro que es mantenido por la comunidad que circula alrededor del hospital, fue ingresado a un acelerador lineal, un dispositivo de última tecnología utilizado en medicina para el tratamiento de cáncer y que tiene como función la generación de radiación de alta energía que se dirigen hacia el tumor para destruir las células cancerosas.

La mascota comunitaria fue ingresada a este aparato por petición y gestión de un grupo de pacientes oncológicos, ya que el animal presentaba tejido muerto debido a una profusa herida en la zona nasal. La sesión a la que fue sometida el animal, tuvo una duración de alrededor de tres minutos.

A pesar de tener conocimiento de que la situación fue un hecho solicitada por los pacientes del hospital, la subdirectora médica del hospital, Maritza Navarrete, reconoció el hecho en conversación con Radio Bobío y agregó “esta es una situación necesaria de esclarecer, por ello se instruyó de inmediato una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades. También se adoptaron las medidas pertinentes con el fin de revisar los procesos internos de los protocolos del servicio de oncología”.

El presidente de la Fenpruss del Hospital, Leandro Rebolledo comentó a este mismo medio que “Los pacientes pueden haber solicitado que se atienda al animal, pero los funcionarios del hospital tienen que haberlo autorizado. Ahora, quien autorizó todo el procedimiento, eso es lo que se tiene que esclarecer“.

Se solicitó además, aclarar si existió algún costo asociado al uso del equipo de radioterapia e insumos del hospital. “No sabemos si se utilizaron insumos como, por ejemplo, jeringa o algún tipo de medicamento“, dijo Rebolledo, agregando que “El costo del uso del equipo en sí no tiene un costo, entiendo. No es que se gasten insumos. Obviamente, hay un costo del equipo de electricidad, un desgaste del equipo por atención. No sé si esto está valorado”

Mientras este hecho se investiga a profundidad, la senadora María José Gatica denunció que alrededor de 30 pacientes oncológicos se mantienen a la espera de recibir atención médica en este mismo nosocomio, a lo que las autoridades del centro médico respondieron que se dejó de brindar la atención a pacientes derivados del sector privado debido a la suspensión de un convenio entre ambos.