La ‘aterradora’ huida de Machado de Venezuela

María Corina Machado tuvo que hacer una travesía marítima larga y "aterradora" en plena noche para salir de Venezuela, según el estadounidense que afirma haber estado al mando de la operación.

Bryan Stern, que dirige una organización de rescate sin ánimo de lucro, detalló la operación en una entrevista el jueves en CBS News que permitió a la líder de la oposición venezolana y ganadora del Nobel de la Paz de este año llegar a Noruega, aunque no a tiempo de asistir a la ceremonia de entrega del premio.

"Fue peligroso. Daba miedo", narró Stern, un veterano de las fuerzas especiales estadounidenses. El director del operativo recordó la oscuridad y el fuerte oleaje con los que tuvieron que lidiar para salir de Venezuela.

Stern dijo haberse encontrado con Machado en el mar una vez ella salió de su país, donde vivió en la clandestinidad durante once meses por temor a posibles represalias del gobierno de Nicolás Maduro.

Machado abordó una embarcación que la esperaba para realizar una travesía de 13 horas hasta un lugar no revelado, donde tomó un avión. La misión, según CBS, fue planeada cuatro días antes de su ejecución.

"Las condiciones del mar eran ideales para nosotros", ya que las grandes olas interfieren las ondas de los radares. "Pero desde luego no eran las que uno desearía para navegar", explicó Stern.

"Era plena noche, había muy poca luz de Luna, algo de nubosidad, poca visibilidad, las lanchas no tenían luces", describió.

"Todos estábamos bastante mojados. Mi equipo y yo estábamos empapados hasta los huesos. Ella también, tenía frío y estaba muy mojada. Tuvo un viaje muy arduo. Estaba muy feliz. Estaba muy emocionada. Estaba muy cansada", añadió el veterano de las fuerzas especiales.

Una veintena de personas participó en el operativo, según contó Stern.

Un representante de Machado confirmó que la organización de Stern, Grey Bull Rescue Foundation, llevó a cabo la operación que comenzó el martes, según informó la CBS.

The Wall Street Journal refirió que Machado se puso una peluca y un disfraz para salir del lugar donde se escondía en Caracas.

Stern no reveló detalles sobre la operación en tierra firme.

El veterano indicó que la misión de sacar a Machado de Venezuela fue financiada por "unos cuantos donantes generosos", todos privados.

"El gobierno estadounidense no contribuyó con un solo centavo a esta operación, al menos que yo sepa", afirmó.

Sin embargo, señaló que su grupo se coordinó "de manera no oficial" con el ejército estadounidense para informales de sus posiciones y evitar que les atacaran.

Machado declaró el jueves que contó con el apoyo de Estados Unidos para abandonar Venezuela.

La líder opositora ha dicho ya que pretende regresar a su país, aunque sin aclarar ni cómo ni cuándo.

Stern afirmó que su grupo no participará en esa operación, ya que solo se dedica a sacar a personas de los países, no a introducirlas.

"Eso es algo que ella debe determinar y decidir. Pero creo que no debería volver. Sin embargo, ella quiere hacerlo. María es realmente inspiradora", afirmó.