Aumenta la impunidad en los asesinatos de periodistas, alerta la Unesco

Este índice, que abarca los homicidios cuyas investigaciones no han concluido o siguen en curso, venía disminuyendo desde 2012, pasando entonces del nivel récord de 95% a 85% en 2024.

La impunidad en los asesinatos de periodistas aumenta por primera vez desde 2012, alertó la Unesco en un informe publicado el lunes, con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Falta de Justicia en estos crímenes.

Este año, "la tasa global de impunidad por los asesinatos de periodistas ha aumentado un punto porcentual hasta alcanzar el 86%", señala el reporte, lo que supone que seis de cada siete autores escapan a la justicia.

Este índice, que abarca los homicidios cuyas investigaciones no han concluido o siguen en curso, venía disminuyendo desde 2012, pasando entonces del nivel récord de 95% a 85% en 2024.

"Las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con los asesinatos de periodistas en zonas de guerra siguen siendo particularmente insuficientes", destacó ante la prensa Mariya Gabriel, subdirectora general de Comunicación e Información de la Unesco.

Si bien esta agencia de Naciones Unidas "no es un tribunal de justicia", la responsable precisó que ejerce "presión para que se haga justicia".

El informe, que sale a la luz cada dos años, contabilizó el asesinato de 189 periodistas, trabajadores de los medios y creadores de contenidos que realizaron actividades periodísticas en 2024 y 2025, entre ellos 14 mujeres.

Se trata del bienio más mortífero para los periodistas de la última década.

Dos tercios de ellos (67%) fueron asesinados en zonas de conflicto, como los Territorios Palestinos, Yemen o Ucrania.

"Esto marca un cambio importante en el panorama mundial de los riesgos para los periodistas", expresó Gabriel.

La Unesco también destaca el uso cada vez mayor de "vehículos aéreos no tripulados o drones", responsables del 26% de los homicidios en 2024 y 2025.

Además, insiste en que los periodistas siguen siendo asesinados en sus casas o vistiendo un chaleco que identifica su profesión.

"El Estado de Palestina volvió a registrar el mayor número de casos" en 2025, "con al menos 32 homicidios", subraya el informe.

En total, 1.641 periodistas fueron asesinados en el mundo desde 2006, fecha en la que la Unesco comenzó su registro. Esto representa, en promedio, una muerte cada cuatro días.

Algunas de las cifras presentadas en este informe difieren de las publicadas por el Comité para la Protección de los Periodistas o Reporteros sin Fronteras.

La Unesco argumentó estas diferencias por "las circunstancias de un proceso que a veces son difíciles de evaluar debido a la constante evolución de los conflictos".