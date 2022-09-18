Biden dice haber advertido a Xi sobre la violación de las sanciones a Rusia

Washington, Estados Unidos/El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que advirtió a su homólogo chino, Xi Jinping, del daño al clima de inversión si Pekín violaba las sanciones impuestas por una coalición de países contra Rusia por su invasión de Ucrania.

En un extracto de una entrevista con la CBS que se emitirá el domingo, Biden dijo que le comentó a Xi que violar las sanciones sería un "error gigantesco", pero que hasta ahora no hay indicios de que China haya apoyado activamente el esfuerzo bélico ruso con la venta de armas.

Biden aseguró que hizo la advertencia en una llamada telefónica poco después de que Xi se reuniera con Putin en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín el 4 de febrero y expresara su apoyo al líder del Kremlin.

"Llamé al presidente Xi (...) no para amenazar en absoluto, solo para decirle (...) que si cree que los estadounidenses y otros seguirán invirtiendo en China, cuando usted viola las sanciones que se han impuesto a Rusia, creo que está cometiendo un error gigantesco", indicó.

"Hasta ahora, no hay ninguna indicación de que hayan ofrecido armas u otras cosas que Rusia haya querido", dijo Biden.

El mandatario estadounidense también rechazó la idea de que la alianza chino-rusa signifique efectivamente que Estados Unidos esté luchando en un nuevo tipo de Guerra Fría.

"No creo que sea una nueva, más complicada, Guerra Fría", dijo.

Rusia invadió a su vecina Ucrania el 24 de febrero, lo que ha provocado una continua devastación de ciudades y pueblos en gran parte del país.