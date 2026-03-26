Los billetes de EEUU llevarán la firma de Trump, anuncia el Tesoro

El pasado 19 de marzo, se aprobó la iconografía de una moneda de oro conmemorativa con la figura de Trump

Los billetes de Estados Unidos llevarán pronto la firma de Donald Trump, anunció el jueves el Departamento del Tesoro, algo inédito para un presidente estadounidense en ejercicio y que coincidiría con el 250º aniversario de la independencia.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos en vía hacia un crecimiento económico sin precedentes, un dominio duradero del dólar y fortaleza y estabilidad fiscales", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado en el que anunció la decisión.

Bessent agregó en la nota que "no hay forma más poderosa de reconocer" los logro del mandatario que "con billetes de dólar que llevan su nombre".

"Es totalmente apropiado que esta moneda histórica se emita en el Semiquincentenario", añadió

El pasado 19 de marzo, se aprobó la iconografía de una moneda de oro conmemorativa con la figura de Trump, también con motivo del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La moneda tendrá en el anverso la imagen del presidente de pie y con los puños cerrados sobre un escritorio. En el reverso, la moneda de colección mostrará a un águila, símbolo de Estados Unidos.