Birmania confirma casos de cólera y cientos de hospitalizaciones

Nueve de estos casos fueron confirmados como infecciones por Vibrio cholerae por el Laboratorio Nacional de Salud.

Rangún, Birmania/Quinientas personas fueron hospitalizadas en la ciudad birmana de Rangún por diarreas graves, de las cuales cerca de 150 dieron positivo en las pruebas de cólera, informó este lunes un responsable regional.

Desde el 9 de agosto, 500 personas fueron hospitalizadas con diarrea, principal síntoma del cólera, declaró el ministro de Asuntos Sociales de la región, Bo Htay.

Las pruebas rápidas de detección del cólera dieron positivo en 149 casos, indicó el responsable ante el Parlamento de la región de Rangún, que comprende la mayor ciudad de Birmania.

Se trata de la primera confirmación oficial de la presencia de cólera, más de una semana después de las primeras hospitalizaciones.

Nueve de estos casos fueron confirmados como infecciones por Vibrio cholerae por el Laboratorio Nacional de Salud.

El cólera, infección diarreica aguda, se produce por la ingestión de alimentos o agua contaminados con una bacteria vibrio. Es fácil de tratar, principalmente mediante la rehidratación o, en los casos graves, con antibióticos, pero puede provocar la muerte en cuestión de horas si no se trata.

Más de 100 nuevos pacientes fueron ingresados en el hospital el jueves por la noche, pero el número de nuevos casos disminuyó desde entonces, precisó el ministro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe el cólera como "una amenaza para la salud pública mundial" y también como un indicador de "desigualdad y falta de desarrollo económico y social".

Las infraestructuras y el sistema sanitario de Birmania se encuentran gravemente afectados tras más de cinco años de guerra civil, que dejó más de 100,000 muertos.