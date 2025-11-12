El bolsillo hará que los estadounidenses se interesen por el clima, dice gobernador de California

En Estados Unidos el clima debe convertirse en "un asunto de costo de vida" para que interese a los ciudadanos, afirma el gobernador de California.

En Estados Unidos el clima debe convertirse en "un asunto de costo de vida" para que interese a los ciudadanos, afirma el gobernador de California, Gavin Newsom, optimista sobre el futuro de su Partido Demócrata tras una serie de cruciales victorias electorales.

El gobernador, de 58 años, conversó con un grupo de medios, entre ellos la AFP, durante la conferencia anual de la ONU sobre el clima, realizada este año en la ciudad brasileña de Belém, punto de entrada a la selva amazónica.

"Es un asunto de costo de vida, de las discusiones diarias de las familias", dijo en respuesta a la mejor manera de interesar a los estadounidenses sobre el cambio climático.

Newsom evocó los costos de seguros que pagan los ciudadanos en estados como Florida, Nueva Jersey, así como la propia California, que sufrió a principios de año uno de los peores incendios de su historia.

Esas catástrofes han sumergido el mercado asegurador de viviendas en una crisis, con residentes enfrentados a fuertes alzas de tasas, cancelaciones de cobertura y largos retrasos para recibir los pagos de sus indemnizaciones.

"Energía verde es energía barata", señaló, repitiendo un argumento confirmado por los datos mundiales, aunque en California, donde las facturas energéticas son altas, el escenario es más complejo.

"Si comenzamos a hablar en esos términos, pienso que seremos más efectivos", apuntó.

Rivalidad con Trump

El gobernador, de peinado impecable, líder de la cuarta economía del mundo, es visto como un probable candidato presidencial para 2028, aunque por lo pronto no lo ha oficializado.

En la COP30 el martes llevó adelante una ofensiva de carisma, marcando un claro contraste entre la ausencia del gobierno Trump de las negociaciones -tras el retiro estadounidense del Acuerdo de París-, y los esfuerzos de California para hacer más verde su economía de 4,1 billones de dólares.

Trump parece haberlo notado: el diario The New York Times reportó que el gobierno federal prevé reiniciar la explotación petrolera offshore a lo largo de las costas de California, luego de que Newsom rechazara de cuajo la propuesta: "Sobre nuestro cadáver".

La administración Trump también ha lanzado una ofensiva contra las energías solares y eólicas en Estados Unidos, deshaciendo los créditos fiscales para energía limpia emblemáticos de las políticas climáticas de su antecesor demócrata Joe Biden.

Demócratas "de nuevo en pie"

Consultado sobre la idea de una futura COP en suelo estadounidense -solo posible a partir de 2031-, el dirigente demócrata dijo que "estaría muy entusiasmado, como gobernador, de fomentar eso".

"Pero no soy ingenuo: ahora, nuestras probabilidades de obtenerla serían quizás de 0,5% en términos de apoyo", afirmó, estimando que "la administración Trump no ha hecho para merecerlo".

Los demócratas fueron arrasados el año pasado en las elecciones generales, que dieron a los republicanos la Casa Blanca y ambas cámara del Congreso, pero el partido opositor obtuvo importantes victorias en comicios locales y estatales este mes.

Consultado sobre si los demócratas reconquistaron el ímpetu, Newsom afirmó: "La respuesta es inequívoca: sí".

"Este partido está de nuevo en pie. Estamos alertas. No estamos a la defensiva", dijo a los periodistas en referencia a esas victorias.

La más llamativa fue la conquista de la alcaldía de Nueva York por el autodeclarado socialista Zohran Mamdani, mientras que los demócratas se alzaron con las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey.

"Es un momento muy alentador", añadió Newsom.

Sin embargo, expresó frustración por la decisión de algunos demócratas en el Senado de unirse a los republicanos para acabar con el desacuerdo que provocó el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos sin obtener las concesiones sobre los subsidios para la cobertura sanitaria que estaban buscando.