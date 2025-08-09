Brasil 'deplora' el plan de Israel de ocupar la Ciudad de Gaza

Brasilia, Brasil/Brasil dijo este sábado que "deplora" el plan israelí de tomar control de Ciudad de Gaza, una decisión que, en su opinión, debe "agravar la catastrófica situación humanitaria" en el enclave palestino.

El viernes, el gabinete de seguridad israelí aprobó planes para lanzar operaciones a gran escala y tomar Ciudad de Gaza, lo que desencadenó una ola de indignación en todo el mundo.

"El gobierno brasileño deplora la decisión del gobierno israelí de expandir las operaciones en la Franja de Gaza, incluyendo la nueva incursión en la Ciudad de Gaza", indicó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. Para Brasil, la medida israelí "deberá agravar la catastrófica situación humanitaria de la población civil palestina" en el territorio.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva también pidió "la retirada completa e inmediata de las tropas israelíes" de Gaza y reiteró la urgencia de un cese al fuego, la liberación de rehenes y la entrada "sin obstáculos" de ayuda humanitaria.

Durante la cumbre de los BRICS en julio, en Rio de Janeiro, Lula llamó a no permanecer "indiferentes" al "genocidio" de Israel en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se enfrenta a una presión cada vez mayor para garantizar un alto el fuego que frene el hambre en Gaza y libere a los rehenes secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamás.

La guerra estalló el 7 de octubre de 2023 tras el ataque de Hamás en Israel que causó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales. Las represalias israelíes han dejado de su lado más de 61.000 muertos, también en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, considerados fiables por la ONU.