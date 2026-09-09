El Brent alcanza los 100 dólares por la escalada en Oriente Medio

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en octubre, subía 1,46% a 94,39 dólares.

Londres, Reino Unido/El precio del barril de petróleo Brent del mar del Norte alcanzó este miércoles los 100 dólares, por primera vez desde finales de julio, ante el agravamiento de las hostilidades en Medio Oriente.

El Brent para entrega en noviembre alcanzó brevemente 100,19 dólares. Poco después, hacia las 07:45 GMT, retrocedió ligeramente y luego subía un 1,94%, a 99,82 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en octubre, subía 1,46% a 94,39 dólares.

"El umbral de los 100 dólares es un nivel psicológico que tiene su peso en los mercados", apuntó Kathleen Brooks, analista de XTB.

Una vez superado ese nivel, "muchos bancos centrales no tendrán más opción que subir sus tipos de interés" para controlar la inflación, añade.

Lo cual podría "encarecer los costes [de financiación] para las empresas y los particulares", con el consiguiente impacto en la actividad económica, consideró.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite del régimen iraní, dijeron este miércoles que atacaron una base militar estadounidense en Jordania.

Igualmente, atacaron unos 20 buques en el golfo, en represalia por operaciones previas de Washington que destruyeron cinco petroleros iraníes en la zona.