Google invertirá $15.000 millones en infraestructuras digitales en Finlandia

Los fondos también cubrirán "proyectos de energía limpia" y se destinarán a "fondos dedicados a la naturaleza y las comunidades para apoyar la biodiversidad local, la educación, la investigación y el desarrollo de competencias", precisó Google.

Helsinki, Finlandia/Google anunció el miércoles que invertirá durante los próximos dos años al menos 13,000 millones de euros (15,100 millones de dólares) en Finlandia en proyectos de infraestructuras digitales, incluidos centros de datos destinados a hacer funcionar modelos de inteligencia artificial.

"Se trata de la mayor inversión realizada por Google en Europa y demuestra el papel de liderazgo que desempeña Finlandia en el desarrollo responsable de las infraestructuras relacionadas con la IA", indicó el grupo en un comunicado.

Estas inversiones financiarán el desarrollo de centros de datos y otras asociaciones en los municipios de Hamina, Kajaani, Muhos y Vaala.

Los fondos también cubrirán "proyectos de energía limpia" y se destinarán a "fondos dedicados a la naturaleza y las comunidades para apoyar la biodiversidad local, la educación, la investigación y el desarrollo de competencias", precisó Google.

"La decisión de Google demuestra claramente nuestras fortalezas. El valor de la economía de los datos va mucho más allá de las inversiones directas, al impulsar la innovación, la investigación y el desarrollo", celebró el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, citado en el comunicado.

Gracias a su electricidad relativamente barata y a su clima frío, Finlandia experimenta un fuerte aumento de los proyectos de centros de datos en los últimos años, y decenas de ellos ya están en construcción.

Atraer inversiones en este sector es una prioridad para el gobierno de derecha de Orpo, que debe lidiar con la tasa de desempleo más alta de la historia en el país nórdico.

El gigante tecnológico Google refuerza progresivamente su presencia en Finlandia, después de comprar en 2009 una antigua fábrica de papel y transformarla en un centro de datos en la ciudad costera de Hamina.

La fase de construcción de estas nuevas inversiones está prevista para 2027 y 2028.

Según las estimaciones de Google, aumentarán el PIB finlandés en 3.600 millones de euros al año y "sostendrán más de 37.000 puestos de trabajo" en el país, de los cuales 16.000 corresponderán al sector de la construcción.

Una vez finalizada la fase de construcción, se espera que la explotación de estas infraestructuras sostenga alrededor de 7.000 puestos de trabajo al año, directos e indirectos.