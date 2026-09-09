Avistamiento de ballenas impulsa el turismo en Pedasí

Pedasí registra entre 50 y 100 viajes de avistamiento cada fin de semana durante la temporada , que se extiende desde finales de julio hasta mediados de octubre. Cada embarcación lleva siete personas, según Batista.

Ciudad de Panamá, Panamá/La temporada de avistamiento de ballenas vuelve a dinamizar la economía de Pedasí, donde se realizan entre 50 y 100 recorridos turísticos cada fin de semana. Sin embargo, el crecimiento del distrito también plantea desafíos relacionados con el agua, el ordenamiento territorial y el manejo de los desechos.

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La llegada de ballenas, tortugas y otras especies a las costas de Pedasí se ha convertido en una fuente de ingresos para residentes, operadores turísticos, restaurantes y otros negocios del distrito. La temporada comenzó a finales de julio y se extenderá aproximadamente hasta mediados de octubre.

Lo primero, pues, es que, en efecto, estamos en esta temporada de ballenas, avistamiento de ballenas, de tortugas, una temporada muy importante para el desarrollo y, sobre todo, para mejorar lo que es la economía de los pedasieños que se ven beneficiados con esta época del año”, expresó el alcalde de Pedasí, Miguel Batista.

De acuerdo con el alcalde, cada recorrido de avistamiento transporta a siete personas.

Mira, nosotros por fin de semana estamos hablando de que son alrededor de entre 50 a 100 viajes de avistamiento de ballenas, que por cada viaje estos van siete personas”, detalló.

La oferta turística del distrito no se limita a las ballenas. Batista mencionó la gastronomía, las actividades en las costas y dos áreas protegidas: isla Iguana y la reserva Pablo Arturo Barrios, donde se encuentran dunas que describió como únicas en Centroamérica. El municipio también participa en ferias y actividades en la ciudad de Panamá para promocionar a Pedasí como destino turístico.

El crecimiento también deja desafíos

El auge turístico y el desarrollo inmobiliario han ejercido presión sobre los recursos naturales y los servicios básicos del distrito. Batista, quien también es el presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá, reconoció que el crecimiento poco planificado ha causado impactos ambientales, principalmente en las fuentes hídricas.

Hemos tenido un desarrollo acelerado que, lamentablemente, ha causado cierto impacto negativo al ambiente y hemos visto que Pedasí y gran parte de la región se han visto afectadas por ese crecimiento poco planificado. Hoy por hoy, nuestras fuentes hídricas han sido las más afectadas”, manifestó.

Para ordenar ese crecimiento, el distrito cuenta con un plan de ordenamiento territorial aprobado y una junta de planificación encargada de regular el desarrollo.

El suministro de agua, uno de los principales problemas que ha enfrentado Pedasí, también ha mostrado cierta mejoría, según el alcalde. “Ha mejorado un poco el servicio del agua, que estamos teniendo un servicio más recurrente, que en gran parte esto nos beneficia también porque era parte de ese talón de Aquiles que afectaba al distrito”, dijo.

Batista agregó que mantienen conversaciones con el nuevo director del Idaan para buscar soluciones de largo plazo para Pedasí y Los Asientos.

Descentralización para sostener el destino

Los fondos de la descentralización han permitido al municipio invertir en servicios necesarios para acompañar el crecimiento turístico, entre ellos la recolección de basura, el ornato, el aseo y la adquisición de equipos. “Gracias a los fondos de descentralización también hemos podido invertir en mejorar lo que es servicios de recolección, de ornato y aseo, nuevos equipos”, sostuvo Batista.

Pedasí también comenzó a implementar el reciclaje en su vertedero municipal y trabaja de manera conjunta con el municipio de Pocrí para mejorar la disposición de los residuos.

Según explicó el alcalde, se busca eliminar cinco vertederos existentes en Pocrí y trasladar los desechos al vertedero municipal de Pedasí, donde se pretende establecer un manejo más ordenado e impulsar el reciclaje.

Para Batista, la descentralización debe trascender los periodos gubernamentales y convertirse en una política permanente.

“La descentralización no debe ser un programa del gobierno local; la descentralización debe ser un plan de Estado en el cual, pues, el Estado busca como principales aliados trabajar con los gobiernos locales, ya que son los representantes, los alcaldes, quienes ocupan el territorio nacional”, afirmó.

Agregó que, en el caso de Pedasí, estos recursos han permitido ejecutar mejoras relacionadas con el agua, la educación, los espacios públicos, la recolección de desechos y los servicios municipales.

Presentarán proyectos para fortalecer la actividad turística

Batista también anunció que hoy presentará en la Oficina de Participación Ciudadana proyecto de ley, junto con la Asociación de Alcaldes de Panamá, para incorporar la cultura turística en la educación primaria y secundaria.

“También se incorpore la enseñanza tanto desde primaria hasta secundaria para que, obviamente, la cultura se fomente, la hospitalidad se fomente y sepamos cómo recibir a los turistas, poder hablar más de manera adecuada, conocer nuestra gastronomía porque cada uno de nosotros enriquece esta Marca País”, expresó.

El alcalde consideró que los panameños son el principal activo del país para fortalecer el turismo, más allá de sus atractivos naturales. “Yo creo que los principales actores, más allá de una marca, más allá de las bondades naturales que tenemos, del avistamiento de ballenas, de la tortuga, de una gastronomía, pues amplia, creo que el mayor activo somos nosotros los panameños”, afirmó.