AMP da seguimiento a nave Min Jiang Kou que permanece en aguas panameñas tras incendio

La Autoridad Marítima de Panamá mantiene seguimiento de las labores de salvamento y de las condiciones de seguridad de la nave, en coordinación con la empresa especializada responsable de atender el incidente.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó sobre la atención de un incidente registrado a bordo de la nave Min Jiang Kou, de registro de las Islas Marshall, que actualmente se encuentra en aguas panameñas bajo operaciones especializadas de salvamento.

La embarcación, tipo Ro-Ro, diseñada para transportar automóviles, camiones y maquinaria pesada, sufrió un incendio mientras se encontraba aproximadamente a 600 millas náuticas de Panamá.

De acuerdo con la AMP, la nave no se encuentra tripulada y permanece en condición de blackout, es decir, sin suministro eléctrico a bordo.

Tras el incidente, la empresa especializada encargada de las labores de salvamento solicitó el ingreso de la embarcación a aguas panameñas con el objetivo de realizar las maniobras necesarias para estabilizarla y garantizar las condiciones de seguridad para su posterior traslado hacia un astillero en Asia.

La AMP detalló que durante la noche del 7 de septiembre se registró un incremento de temperatura en determinadas áreas de las cubiertas de la nave. Ante esta situación, se desarrollan labores de enfriamiento del casco.

Las causas relacionadas con este incremento de temperatura permanecen bajo evaluación técnica.

Actualmente, tres remolcadores participan en las operaciones de atención y estabilización de la embarcación.

La Autoridad Marítima de Panamá mantiene seguimiento de las labores de salvamento y de las condiciones de seguridad de la nave, en coordinación con la empresa especializada responsable de atender el incidente.