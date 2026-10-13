El brote de ébola en República Democrática del Congo supera los 9,000 casos

El ébola, que se transmite a través del contacto con fluidos corporales y causa una fiebre hemorrágica severa, se ha cobrado más de 15,000 vidas en África en los últimos 50 años.

Kinshasa, RD Congo/El peor brote de ébola registrado hasta ahora en la República Democrática del Congo (RDC) ha superado los 9,000 casos, con más de 4,000 muertes desde principios de octubre, informaron el martes las autoridades sanitarias.

La RDC declaró oficialmente el 17.º brote de ébola de su historia a mediados de mayo, pero los expertos creen que el virus circulaba desde hacía semanas o meses.

El brote ha infectado a 9.066 personas y ha causado 4.381 muertes, con una tasa de letalidad del 48,3%, informó el Instituto Nacional de Salud Pública de Congo (INSP).

El ébola, que se transmite a través del contacto con fluidos corporales y causa una fiebre hemorrágica severa, se ha cobrado más de 15,000 vidas en África en los últimos 50 años.

El peor brote registrado anteriormente en la RDC causó casi 2,300 muertes de los 3,500 casos notificados entre 2018 y 2020. En el brote más reciente se han registrado 2,389 recuperaciones.

Esta vez el brote comenzó en Ituri, en el noreste de la RDC, y se ha extendido a siete provincias del norte y del este.

Los recursos sanitarios son limitados en estas regiones con presencia de grupos armados.

Además, las comunidades locales desconfían del personal médico y de los cooperantes, lo que ha provocado varios incidentes en los últimos meses.

El brote actual es causado por la cepa Bundibugyo del virus, para la cual no hay vacuna ni tratamiento.

Las dosis iniciales de la vacuna Ervebo, efectiva contra la cepa Zaire, la variante más común, se han administrado en las últimas semanas a voluntarios como parte de una prueba.

Un ensayo clínico sobre una vacuna contra el ébola está previsto en la RDC antes de fin de mes, indicaron el martes expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).