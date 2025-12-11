Bukele y Musk acuerdan usar la IA Grok de X en escuelas salvadoreñas

Grok y Grokipedia, la enciclopedia en línea de Musk generada por IA, han sido cuestionadas en países como Francia y Estados Unidos por presuntos contenidos sesgados o poco fiables.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el multimillonario Elon Musk anunciaron este jueves una "alianza" para el uso de Grok, la inteligencia artificial de la red social X, en las escuelas públicas del país.

Bukele, muy popular por su guerra contra las pandillas, impulsa cambios en el sistema educativo que incluyen nuevas normas de disciplina y cortesía, y la prohibición del uso de "lenguaje inclusivo" en los colegios del Estado.

Se trata del "primer programa educativo nacional del mundo impulsado" por inteligencia artificial y ofrecerá un "aprendizaje personalizado" a más de un millón de estudiantes mediante tutorías, señaló la empresa xAI, propiedad de Musk, en un comunicado. Sin embargo, xAI no explicó los detalles técnicos.

El Salvador demuestra así que los países "pueden alcanzar la cima" con políticas que van desde "establecer el estándar mundial en seguridad hasta ser pionero en la educación impulsada por IA", dijo Bukele, citado en el texto.

"Al asociarnos con el presidente Bukele para llevar Grok a todos los estudiantes de El Salvador, ponemos la IA más avanzada directamente en manos de toda una generación", destacó por su parte Musk, la persona más rica del mundo.

"Generaremos nuevas metodologías, conjuntos de datos y marcos para guiar el uso responsable de la IA en las aulas de todo el mundo", añadió la empresa en el comunicado.

Grok y Grokipedia, la enciclopedia en línea de Musk generada por IA, han sido cuestionadas en países como Francia y Estados Unidos por presuntos contenidos sesgados o poco fiables.

La justicia francesa indaga el funcionamiento de Grok por "afirmaciones negacionistas" sobre el campo de exterminio nazi de Auschwitz, mientras que un estudio de investigadores estadounidenses identificó en Grokipedia miles de citas a fuentes "cuestionables" y "problemáticas".

Según esa investigación, dicha tendencia es más notable en temas políticos controvertidos o relacionados con políticos.

Bukele, en el poder desde 2019, goza de gran popularidad por reducir la violencia criminal con su "guerra" contra las pandillas. Sin embargo, grupos de derechos humanos denuncian abusos y sostienen que hay miles de inocentes tras las rejas.