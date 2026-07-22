Un buque de guerra ruso realiza maniobras con fuego real en el canal de la Mancha

A mediados de junio, fuerzas británicas interceptaron un petrolero perteneciente a la llamada "flota fantasma" rusa en el canal de la Mancha.

Un buque de guerra ruso llevó a cabo el lunes maniobras con fuego real en aguas internacionales del canal de la Mancha, frente a la costa de Plymouth, informó este martes el Ministerio de Defensa británico.

El nuevo ministro británico de Defensa, Wes Streeting, calificó de "irresponsables" dichas maniobras, que tuvieron lugar a unas 40 millas náuticas (75 kilómetros) de Plymouth, indicó un portavoz de la Cancillería.

"No es la primera vez que Rusia actúa de esta forma y, francamente, esto es solo la punta del iceberg de las amenazas cotidianas a las que se enfrenta (Reino Unido), igual que nuestros aliados", declaró Streeting, designado el lunes titular de Defensa por el nuevo primer ministro laborista, Andy Burnham.

El Ministerio precisó que el buque ruso había informado previamente al patrullero británico HMS Tyne, que se encontraba en la zona, de su intención de realizar estos disparos y le pidió que se colocara a una distancia más segura.

"La Royal Navy (marina británica) supervisó el ejercicio, continúa siguiendo de cerca la actividad del buque y está preparada para proteger la seguridad de Reino Unido", añadió el vocero de Defensa.

Las maniobras tuvieron lugar el mismo día en que asumió Burnham como primer ministro, en un contexto de crecientes tensiones con Rusia en el canal de la Mancha y en general en las aguas del norte de Europa.

A mediados de junio, fuerzas británicas interceptaron un petrolero perteneciente a la llamada "flota fantasma" rusa en el canal de la Mancha.

Dos días después, un velero con matrícula británica informó que había recibido disparos de advertencia efectuados por un buque de guerra ruso mientras navegaba cerca de la isla de Wight (al sur de Inglaterra), aunque fuera de las aguas territoriales de Reino Unido.

El entonces primer ministro, el también laborista Keir Starmer, calificó la acción de "imprudente", mientras que el Ministerio de Defensa ruso aseguró que el velero se estaba acercando "peligrosamente" a la fragata.

Moscú indicó el martes que no alberga "ninguna esperanza" de que mejoren las relaciones con Londres tras la llegada al poder de Andy Burnham, quien anunció el lunes su apoyo "al 100%" a Ucrania en el conflicto armado que mantiene con Rusia.