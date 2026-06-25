El cacique Raoni se recupera tras cirugía intestinal en Brasil

Reconocido internacionalmente por su defensa de la Amazonía y los pueblos indígenas, Raoni se mantuvo activo hasta hace poco.

El líder indígena brasileño Raoni Metuktire, referente en la defensa de la selva amazónica, se recupera de forma "satisfactoria" tras la cirugía abdominal a la que fue sometido la semana pasada, informó este miércoles el centro médico donde está internado.

El cacique, de más de 90 años, fue trasladado la noche del martes fuera del área de cuidados intensivos del Hospital Sao Paulo, donde convalece de una operación por una obstrucción intestinal, según el parte médico.

Raoni llegó el viernes a ese centro en estado grave y con una neumonía además de las complicaciones intestinales.

Este miércoles ingirió alimentos blandos, pero aún no hay una fecha prevista para su alta.

No es la primera vez que el líder kayapó es hospitalizado este año. En mayo estuvo internado por una hernia y fue diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva y problemas cardíacos.

Reconocido internacionalmente por su defensa de la Amazonía y los pueblos indígenas, Raoni se mantuvo activo hasta hace poco.

Aunque debilitado, en abril participó en el Campamento Tierra Libre, la mayor movilización indígena de Brasil, que reúne cada año en Brasilia a miles de líderes y pueblos originarios para reclamar derechos, territorio y políticas públicas.

El cacique se dio a conocer en los años 1970, cuando militaba contra una carretera transamazónica durante la dictadura militar (1964-1985). Hizo su primera gira internacional en 1989, tras recibir al músico británico Sting en la Amazonía.