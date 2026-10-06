CAF pone a disposición $1,000 millones ante el riesgo de un 'súper Niño' en América Latina y el Caribe

El Foro CAF América Latina y el Caribe, que se celebrará en Panamá el 27 y 28 de enero de 2027, acogerá la primera Reunión de Ministros de Economía de la región dedicada a la gestión financiera de los riesgos naturales y al fortalecimiento de la institucionalidad fiscal.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinará inicialmente $1,000 millones para apoyar la preparación y atención de emergencias ante un posible "súper Niño" en 2026-2027, con el objetivo de proteger a las poblaciones más vulnerables de la región.

Según el informe de CAF, las estimaciones científicas apuntan a que el fenómeno podría alcanzar una intensidad excepcional y provocar graves impactos económicos y sociales. Este escenario podría ocasionar pérdidas equivalentes al 2% del PIB regional y aumentar la pobreza en 4,8 millones de personas.

Este Niño tiene el potencial de ser el más fuerte de los últimos 100 años, lo que amenaza directamente a los medios de vida de millones de personas y comunidades que ya enfrentan condiciones difíciles. Por eso, ponemos a disposición inicialmente USD 1.000 millones para ayudar a nuestros países a anticiparse, proteger a sus poblaciones y responder a las emergencias. Estamos acompañando las necesidades inmediatas y las prioridades de largo plazo de nuestra gente”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

El organismo advirtió que los efectos serán distintos entre países y territorios, con sequías, altas temperaturas, inundaciones y mayores precipitaciones. Las pérdidas agrícolas, ganaderas y pesqueras, los daños a la infraestructura, la menor productividad, las interrupciones de las cadenas de suministro y el aumento de los precios podrían frenar el crecimiento económico.

Para desarrollar esta respuesta, CAF trabajará junto a gobiernos nacionales y locales, bancos de desarrollo y otros actores. El financiamiento se complementará con asistencia técnica y un libro blanco sobre las mejores prácticas para la atención de emergencias ante desastres naturales, destinado a fortalecer la capacidad de respuesta de los países.

Como parte de estas iniciativas, Panamá acogerá el 27 y 28 de enero de 2027 la primera Reunión de Ministros de Economía de América Latina y el Caribe dedicada a la gestión financiera de los riesgos naturales y al fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, en el marco del Foro CAF América Latina y el Caribe.

El encuentro abordará los desafíos asociados al fenómeno de El Niño y el intercambio de mejores prácticas para preparar y atender emergencias.