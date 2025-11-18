Cámara de Representantes de EEUU votó a favor de publicar archivos del caso de Jeffrey Epstein

a votación, casi unánime, se produjo después de que Trump, antiguo amigo de Epstein, retirara su oposición a la divulgación y respaldara la legislación que ahora pasa al Senado para su aprobación.

La Cámara de Representantes estadounidense votó el martes a favor de hacer públicos los expedientes sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de que Donald Trump retirara su oposición a esta medida.

La votación, casi unánime, se produjo después de que Trump, antiguo amigo de Epstein, retirara su oposición a la divulgación y respaldara la legislación que ahora pasa al Senado para su aprobación.

Nota relacionada: Trump cambia de opinión y respalda publicación de archivos de Epstein

Jeffrey Epstein era un magnate y delincuente sexual que se suicidó en su celda en agosto de 2019, antes de enfrentar un juicio federal. Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

Cambio de postura de Trump

Tras semanas de resistencia, presión tras bambalinas y un cabildeo frenético en contra de que el material se hiciera público, Trump tiró la toalla el domingo.

"Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder", afirmó Trump el domingo, cuando quedó claro que un centenar de sus copartidarios en el Congreso estaban dispuestos a desafiarlo.

El asunto Epstein reveló fisuras en el apoyo al líder republicano, quien se postuló con la promesa de publicar los archivos pero se retractó después de asumir el cargo en enero.

Algunos críticos acusaban al presidente de querer impedir la votación para ocultar elementos que lo implicarían en el caso, algo que él desmiente.

En estos documentos, surgidos el jueves pasado, el desprestigiado financiero sugería que Trump "sabía sobre las chicas" y pasó horas con una de las víctimas en su casa.

Pero el presidente, que no enfrenta ninguna investigación judicial por este caso, insistió el viernes en que no sabía nada al respecto.

El republicano también contraatacó exigiendo una investigación sobre la relación entre Epstein y algunas personalidades demócratas, entre ellas el expresidente Bill Clinton (1993-2001).

Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Clinton y exrector de Harvard, anunció el lunes que se retiraba de la vida pública después que se conocieran correos electrónicos que muestran una comunicación cercana con Epstein.

Epstein y Trump eran cercanos en la década de los 1980, cuando ambos eran destacados hombres de negocios en Nueva York, pero rompieron relaciones a principios de los 2000.