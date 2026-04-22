Candidata a secretaria general califica a la ONU de ‘conservadora para el riesgo’

La costarricense Rebeca Grynspan, candidata a secretaria general de la ONU, lamentó que la organización se haya vuelto "conservadora en materia de riesgos".

La costarricense Rebeca Grynspan, candidata a secretaria general de la ONU, lamentó el miércoles que la organización se haya vuelto "conservadora en materia de riesgos", con dificultades para influir en los conflictos actuales.

"La paz está amenazada porque la confianza en la organización está disminuyendo y porque el tiempo se agota para recuperarla", declaró durante una audiencia de tres horas ante los Estados miembros.

"Si soy elegida secretaria general, seré una pacificadora. Actuaré antes de que estallen los conflictos; seré la primera en levantar el teléfono. Iré donde se libran las guerras. Hablaré con todas las partes", prometió.

Como mediadora, "propondré diez ideas" para resolver cada conflicto, "e incluso si fracasan, aceptaré el precio del rechazo y seguiré intentándolo", añadió.

"Nos hemos convertido en una organización conservadora en materia de riesgos", lamentó también.

El actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, cuyo segundo mandato finaliza el 31 de diciembre de 2026, es acusado por algunos observadores de no involucrarse directamente lo suficiente como para influir en los conflictos, desde Ucrania hasta Oriente Medio.

"La ONU solo fracasa cuando no lo intenta. Debemos intentarlo", enfatizó Grynspan, al recordar que como directora de la UNCTAD (Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) negoció la "Iniciativa del Mar Negro" con Moscú y Kiev en 2022 para facilitar la exportación de cereales ucranianos tras la invasión rusa.

La exvicepresidenta de Costa Rica fue la tercera candidata en responder a un largo cuestionario de Estados miembros y representantes de la sociedad civil, después de Michelle Bachelet, de Chile, y Rafael Grossi, de Argentina, que lo hicieron el martes, y antes de Macky Sall, de Senegal, que lo hará en la tarde de este miércoles.