Cuba sufre su segundo apagón nacional en una semana

La crisis en este país de 9,6 millones de habitantes surge en un momento en que Trump no ha ocultado su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana.

El sábado, el Ministerio de Energía informó de un apagón que afectó a toda la isla de Cuba, el segundo apagón a nivel nacional en menos de una semana, mientras su red eléctrica sufre las consecuencias del bloqueo petrolero estadounidense.

Los edificios de La Habana comenzaron a quedarse sin electricidad antes del anochecer, poco antes de las 18:30 (22:30 GMT) y tan solo cinco días después de que el apagón anterior sumiera al país en la oscuridad.

Se produjo una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional, según informó el Ministerio de Energía en una publicación en X, añadiendo que ya se habían iniciado los trabajos para restablecer el suministro eléctrico.

El apagón se produjo cuando un convoy de ayuda internacional comenzaba a llegar a La Habana esta semana, trayendo suministros médicos, alimentos, agua y paneles solares muy necesarios para la isla.

El envejecido sistema de generación de electricidad de Cuba está en ruinas, con cortes de luz diarios de hasta 20 horas como norma en algunas partes de la isla, que carece del combustible necesario para generar electricidad.

Pero desde el derrocamiento por parte de Estados Unidos el 3 de enero del principal aliado de Cuba, el venezolano Nicolás Maduro, la economía de la isla se ha visto aún más perjudicada, ya que el presidente Donald Trump mantiene un bloqueo petrolero de facto.

Desde el 9 de enero no se ha importado petróleo a la isla, lo que ha afectado al sector energético y ha obligado a las aerolíneas a reducir los vuelos a la isla, un duro golpe para el importantísimo sector turístico.

'El honor de conquistar Cuba'

La crisis en este país de 9,6 millones de habitantes surge en un momento en que Trump no ha ocultado su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana.

"Creo que tendré el honor de tomar Cuba", dijo.

"Ya sea que lo libere, lo tome, o crea que podría hacer lo que quisiera con él, usted quiere saber la verdad. Son una nación muy debilitada en este momento."

Al día siguiente, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel advirtió que "cualquier agresor externo encontrará una resistencia inquebrantable".

Tanieris Dieguez, subjefe de misión de Cuba en Washington, declaró a la AFP a principios de esta semana que La Habana estaba abierta a entablar conversaciones amplias con Washington y a permitir una mayor inversión.

Pero afirmó que el sistema político cubano "nunca" formaría parte de las negociaciones.

Los cortes de electricidad, así como la escasez habitual de alimentos, medicinas y otros productos básicos, están provocando frustración, y el fin de semana pasado, manifestantes vandalizaron una oficina provincial del Partido Comunista Cubano.

Ante la urgente necesidad de combustible que sufre Cuba, los servicios de seguimiento marítimo informaron esta semana que dos buques cisterna que transportaban petróleo y diésel rusos parecían estar de camino a la isla, pero su situación sigue sin estar clara.