Huracán Imelda se dirige hacia Bermuda como tormenta de categoría 2

bermuda/El huracán Imelda, de categoría 2, se dirige este miércoles hacia Bermuda, con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora que amenazan con causar un fuerte oleaje e inundaciones.

Hacia las 15H00 GMT, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, según sus siglas en inglés) reportó que Imelda está a 545 kilómetros al suroeste de Bermuda y se espera que su centro pase cerca del archipiélago entre la noche de este miércoles y las primeras horas del jueves.

"Bermuda es resiliente. Hemos enfrentado huracanes antes, pero cada tormenta es diferente y cada una debe ser tratada con la mayor seriedad", afirmó el ministro de Seguridad Nacional, Michael Weeks, a periodistas.

Las autoridades ordenaron el cierre del extenso puente de Causeway, que conecta las islas, suspendieron el transporte público, cerraron el aeropuerto y las oficinas gubernamentales. También abrió un centro de emergencia.

Según imágenes de Bernews.com, a las 16H00 GMT, olas embravecidas rompían contra paradisíacas playas.

El NHC proyecta de 50 a 100 milímetros de lluvia del miércoles al jueves, lo que eleva los riesgos de inundaciones repentinas.

También se espera que una peligrosa marejada ciclónica, combinada con olas grandes y destructivas, provoque inundaciones en las zonas expuestas a los vientos.

Las autoridades todavía trabajan en restablecer la electricidad a cientos de usuarios afectados por la tormenta Humberto, que pasó previamente por Bermudas.