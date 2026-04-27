Casa Blanca afirma que 'culto al odio de la izquierda' condujo a ataque en gala con Trump

"El culto al odio de la izquierda contra el presidente y todos aquellos que le apoyan y trabajan para él ha provocado que varias personas resultaran heridas y murieran, y este fin de semana estuvo a punto de volver a ocurrir", declaró Leavitt.

Washington, Estados Unidos/La Casa Blanca culpó el lunes al "culto al odio de la izquierda" por el tiroteo ocurrido en una cena de gala de corresponsales celebrada en Washington a la que asistió Donald Trump.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt afirmó que el incidente fue el tercer intento de asesinato contra el presidente republicano en los últimos dos años.

"El culto al odio de la izquierda contra el presidente y todos aquellos que le apoyan y trabajan para él ha provocado que varias personas resultaran heridas y murieran, y este fin de semana estuvo a punto de volver a ocurrir", declaró Leavitt.

Trump ha traspasado reiteradamente los límites con sus furibundos ataques verbales contra sus oponentes.

En una rueda de prensa celebrada minutos después del incidente en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, Trump adoptó un tono más conciliador hacia los medios de comunicación, a los que anteriormente había tildado de "enemigos del pueblo".

Pero Leavitt, que compartía escenario con Trump en la cena cuando ocurrió el incidente, dijo que ha habido una "demonización sistemática" del presidente.

"Nadie en los últimos años ha sido blanco de más balas y más violencia que el presidente Trump", declaró Leavitt.

"Aquellos que constantemente etiquetan y difaman falsamente al presidente como fascista, como una amenaza para la democracia, y lo comparan con Hitler para ganar puntos políticos, están alimentando este tipo de violencia", añadió.