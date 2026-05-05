Casos sospechosos de hantavirus en crucero serán evacuados a Países Bajos desde Cabo Verde

El MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde con 88 pasajeros y 59 tripulantes, de 23 nacionalidades, permanece en alerta sanitaria por la sospecha de un brote de hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores, que ha causado tres muertes a bordo.

La Haya, Países Bajos/Los casos sospechosos de hantavirus en un crucero -dos pacientes con síntomas y un caso contacto- serán evacuados a los Países Bajos desde Cabo Verde, frente a cuyas costas está fondeada la embarcación, informó este martes la naviera propietaria del barco.

"La evacuación médica de dos personas que actualmente requieren atención médica urgente, así como de la persona que estuvo en contacto estrecho con el pasajero que falleció el 2 de mayo, se llevará a cabo mediante dos aeronaves especializadas, que se encuentran en ruta hacia Cabo Verde", informó en un comunicado el operador turístico neerlandés Oceanwide Expeditions.

"Desde allí, los pacientes serán evacuados médicamente a los Países Bajos. Por el momento, no contamos con un cronograma exacto", agregó la compañía.

La naviera indicó que, una vez que estas personas estén rumbo a su destino, su plan es dirigirse al archipiélago español de las Islas Canarias, una travesía de unos tres días de navegación, para lo cual mantiene conversaciones con las autoridades.

El MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde con 88 pasajeros y 59 tripulantes, de 23 nacionalidades, permanece en alerta sanitaria por la sospecha de un brote de hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores, que ha causado tres muertes a bordo.