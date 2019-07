Costa Rica prohíbe comercialización del 'foam'

Se trata de una modificación a la ley para "La Gestión Integral de Residuos" que prohíbe la comercialización de ese material utilizado con frecuencia por la industria alimentaria para entregar alimentos, debido a su ligereza, higiene, bajo costo, resistencia al calor y a la humedad.

El poliestireno expandido no es reutilizable, no se degrada en la naturaleza, pues no absorbe agua y no se pudre, y usualmente termina en rellenos sanitarios o en ecosistemas como ríos y océanos.

La prohibición comenzará a regir dentro de 24 meses, con el fin de dar un plazo para la reconversión productiva de las industrias dedicadas a la importación y fabricación de recipientes, envases o empaques elaborados con poliestireno expandido.

El objetivo es que las industrias desarrollen alternativas productivas más amigables con el ambiente.

Dentro de los próximos seis meses el Ministerio de Salud deberá incluir en la Política Nacional y en el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, un plan para incentivar la sustitución paulatina de los recipientes de poliestireno expandido.

La ley establece excepciones de la prohibición para los casos en los que por cuestiones de conservación o protección de los productos no sea viable el uso de materiales alternativos, como por ejemplo los embalajes de electrodomésticos y algunos usos industriales.

"Estamos demostrando a Costa Rica que vamos a luchar por resguardar sus derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la vez estamos enviando un mensaje claro de que estas acciones responden al compromiso inequívoco que tiene esta administración por alcanzar la descarbonización de la economía", afirmó el presidente Carlos Alvarado tras firmar la ley.

En febrero pasado el mandatario presentó el Plan Nacional de Descarbonización, el cual contiene una serie de iniciativas en diversos ámbitos para abolir el uso de combustibles fósiles en el año 2050.

La viceministra de Agua y Mares, Haydée Rodríguez, indicó que el poliestireno expandido es uno de los grandes contaminantes de ríos y mares, ya que permanece años en el ecosistema, y además puede causar graves daños a especies como tortugas y peces que lo confunden con alimento.

"Solo con ríos y océanos limpios y sanos, podremos enfrentar la crisis climática y garantizar la calidad de vida de las comunidades costeras", aseguró Rodríguez.

Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes y que alberga al 4,5 por ciento de la biodiversidad mundial, es reconocido por sus políticas ambientales, produce el 98 por ciento de su energía eléctrica con fuentes renovables y lleva a cabo acciones para eliminar el plástico de un solo uso.

Numerosos establecimientos como supermercados y restaurantes, poco a poco están dejando de ofrecer a sus clientes productos como bolsas plásticas para guardar sus compras, o pajillas para beber refrescos.