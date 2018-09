López Obrador ironiza con que solo necesita una hamaca para vivir en Palacio

"Yo necesito muy poco de espacio, nada más es para tener un catre y en dónde colgar la hamaca", dijo el líder izquierdista ante un grupo de periodistas en Tijuana al ser preguntado sobre el gasto que supondría adaptar el Palacio Nacional como su residencia.

López Obrador, quien asumirá la Presidencia el 1 de diciembre, está analizando si trasladarse al Palacio Nacional, donde vivió y murió Benito Juárez (presidente entre 1858 y 1872), o en algún domicilio en las calles aledañas.

El próximo presidente dijo a la prensa que, de vivir en el Palacio Nacional, lo haría en "una partecita", porque no está "acostumbrado a vivir en mansiones".

Además, aseguró que este emblemático edificio del centro histórico de Ciudad de México, que alberga un museo, permanecerá abierto al público aunque se convierta en su residencia.

El líder izquierdista siempre ha rechazado vivir en Los Pinos, una mansión que ejerce de residencia presidencial desde 1935 y que el próximo mandatario pretende convertir en un centro cultural y artístico para los ciudadanos.

Siguiendo con esta política, López Obrador reiteró anoche que venderá el avión presidencial adquirido por el actual mandatario, Enrique Peña Nieto.

Así lo confirmó a pesar de sufrir un retraso de cerca de tres horas en un vuelo comercial con destino a Tijuana.

"No me voy a subir al avión presidencial. Se me caería la cara de vergüenza, subirme a un avión lujoso en un país con tanta pobreza", explicó al resto de pasajeros.