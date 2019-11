Presidente electo de Guatemala admite asesoría de político culpable de lavado

"Hemos consultado temas económicos con el señor (Edgar) Barquín; no solo temas económicos sino de interés nacional, temas de seguridad y de derechos humanos", respondió Giammattei al ser cuestionado por su cercanía con el economista, quien está inhabilitado para ejercer cargos públicos.

El futuro presidente de Guatemala agregó que su equipo ha "hablado con quienes tienen expertiz en diferentes materias" y aclaró que "Barquín no tiene un puesto" en su equipo de transición.

Barquín fue uno de los usuarios de una red de lavado de dinero que recolectaba dinero de dudosa procedencia y posteriormente lo introducía en el sistema financiero a través de 200 empresas ficticias que, a su vez, trasladaban el dinero a más de 10 países.

Por este caso, en el que también estaban involucrados su hermano Manuel de Jesús Barquín -fallecido el año pasado en prisión- y el exdiputado Jaime Martínez Lohayza, Edgar Barquín admitió su culpabilidad y fue condenado a 2 años y 6 meses de cárcel y una inhabilitación a cargos públicos que aún está vigente.

La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que concluyó su labor en el país centroamericano en septiembre pasado, documentaron durante 2015 y 2016 un total de 686 transferencias al exterior por cerca de 33 millones de dólares entre 2008 y 2014, pero estiman que "las operaciones podrían llegar a unos 120 millones de dólares".

En la conferencia de prensa en la que Giammattei admitió la asesoría de Barquín, de la que no había querido hacer referencia en ocasiones anteriores, el mandatario electo también admitió que se reunió con el alcalde electo de Zacapa, Arnoldo Vargas, quien cumplió una condena en EE.UU. por narcotráfico, donde estuvo preso desde 1992 hasta 2017.

"Nodo", como le llaman al narcotraficante que ganó las elecciones en junio pasado por el comité cívico Al rescate de Zacapa, tenía en su casa almacenada cocaína valorada en 57 millones de quetzales (unos 7,4 millones de dólares) cuando fue detenido en 1992.

Pero el mandatario electo aseguró que el encuentro con el jefe edil electo de Zacapa se dio en el contexto de una reunión general con alcaldes electos que se llevó a cabo la semana pasada, en la que participaron otros 79 alcaldes.

"No es mi culpa que Vargas haya aparecido en una papeleta", sostuvo Giammattei, quien además mencionó que si el candidato participó en las elecciones eso es "responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral".

Además, comentó que en la reunión también estaba "la mano derecha de Vargas, quien ganó la plaza de concejal I de la alcaldía de Zacapa, Mynor Morales".

Si Vargas "ya pagó una pena de un juicio que ya tuvo y fue extraditado tras pagar la pena", lo demás "no es nada del otro mundo. Si no le gusta (a la prensa) o no me gusta a mi, ese es otro caso, pero yo tengo que tratar con las autoridades electas", zanjó.