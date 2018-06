Primera dama de Costa Rica estudia Metro de Panamá

Dobles ya se había reunido con quienes desarrollaron el sistema de transporte en las ciudades de Medellín y Bogotá, en Colombia.

"Estuvimos hablando de cuáles fueron sus tiempos, si lograron apegarse a los tiempos o no, si no lograron sus tiempos, cuáles fueron los retrasos y por qué. De esas cosas uno aprende, estimaciones de costos y entender, dentro de esos costos, qué estaban incluyendo ellos, para ver qué podía ser de alguna manera comparable o no con lo nuestro", explicó Dobles.

Según el diario La Nación, en su sitio web, explica que la primera dama informó de que está previsto para dentro de tres meses, se adjudique la etapa de factibilidad del proyecto de TRP (Tren Rápido de Pasajeros).

La fecha para proceder a sacar el cartel de licitación de la construcción es a finales de febrero del próximo año.

De acuerdo con Dobles, lo más probable es que se use un modelo de concesión.

"Eso no significa que hemos descartado los otros esquemas de alianzas público-privadas. La ventaja que tiene el esquema de concesión es que legalmente es el que tiene un esquema jurídico más establecido, entonces nos permitiría una mayor certeza legal, porque en estos procesos que son tan lentos lo que uno quiere es ir a la segura", explicó la arquitecta.