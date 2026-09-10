Ataque de presuntos narcos deja un soldado muerto y dos heridos en Guatemala

El hecho ocurrió en Las Verapaces, una región montañosa del norte del país donde las autoridades mantienen constantes operativos para erradicar cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca.

Ciudad de Guatemala, Guatemala/Un ataque de supuestos narcotraficantes durante una operación antidrogas dejó este jueves al menos un soldado muerto y dos agentes heridos en Guatemala, informó el ejército.

El hecho ocurrió en Las Verapaces, una región montañosa del norte del país donde las autoridades mantienen constantes operativos para erradicar cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca.

"Unidades desplegadas fueron atacadas por presuntos líderes de estructuras criminales", dijo en un video difundido en redes sociales la vocera del ejército, Nathalia Mollinedo, sin precisar el lugar exacto del ataque.

Añadió que un soldado murió y otro militar y un policía resultaron heridos de bala, mientras que dos agentes policiales que habían sido retenidas por desconocidos fueron liberadas tras la balacera.

En 2019, el gobierno declaró estado de sitio en una veintena de municipios en la zona del ataque de este jueves y departamentos cercanos tras la muerte de tres militares a manos de supuestos narcotraficantes.