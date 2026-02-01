La derechista Laura Fernández se perfila como ganadora de las elecciones en Costa Rica

La derechista Laura Fernández, candidata del oficialismo, se perfila como ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica, con el 31% de las mesas de votación escrutadas, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Fernández, politóloga de 39 años, partidaria de la mano dura para enfrentar la violencia del narcotráfico, obtiene un 53,01% de los votos, es decir, tres puntos arriba del mínimo necesario para ganar en primera ronda.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele fue el primero en felicitar a Fernández, adelantándose al resultado final. "Acabo de felicitar vía telefónica a la Presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica", escribió Bukele en su cuenta personal de X.

Las encuestas previas a las elecciones mostraron que Fernández, podría asegurar el 40 por ciento de los votos necesarios para una victoria en la primera vuelta. En total, 20 candidatos se postularon para el cargo más importante.

Fernández es la protegida del popular presidente saliente Rodrigo Chaves, bajo cuyo mandato se desempeñó como ministra de Planificación y jefa de gabinete. Una victoria confirmaría un giro hacia la derecha en América Latina, donde los conservadores en Chile, Bolivia y Honduras han llegado al poder en los últimos meses.

Costa Rica ha pasado de ser un punto de tránsito para cargamentos de cocaína a un centro logístico para los cárteles mexicanos y colombianos, con una propagación del tráfico de drogas a las comunidades locales. El número de homicidios aumentó un 50 por ciento en los últimos seis años, alcanzando 17 por cada 100.000 habitantes.

Fernández espera obtener una mayoría parlamentaria lo suficientemente grande para cambiar la constitución y reformar el poder judicial. Sus detractores temen que pueda intentar cambiar la carta para permitir que su mentor Chaves regrese como presidente después de que termine su mandato de cuatro años. Según la constitución actual, no puede buscar la reelección hasta que hayan pasado ocho años desde que está fuera del poder.

*INFORMACIÓN EN DESARROLLO*