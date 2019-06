Un difunto y tres beneficiados con amnistía, llamados a juicio en Nicaragua

Un difunto y tres ex "presos políticos" beneficiados por una Ley de Amnistía fueron citados a juicio esta semana en Nicaragua, informó este lunes la líder comerciante Irlanda Jerez, recién excarcelada tras 11 meses por llamar a "desobediencia civil" contra el presidente Daniel Ortega, a quien responsabiliza por la muerte de cientos de opositores.

El ciudadano de doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense, Eddy Montes Praslín, quien murió en prisión en mayo pasado al recibir un disparo de un custodio, fue citado para presentarse mañana ante el juez Melvin Vargas, titular del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, según Jerez.

Previamente el juez del Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, Edgard Altamirano, había citado a juicio para este lunes a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, así como a Jerez, dijo la líder comerciantes, a periodistas.

"Es una manera descontrolada de ellos, ya que ambos periodistas salieron el 11 de junio junto conmigo, con la Ley de Amnistía, igualmente mañana está citado don Eddy Montes, que fue ejecutado el 16 de mayo", afirmó.

Según la Ley de Amnistía, aprobada hace tres semanas por la Asamblea Nacional, a petición de Ortega, todos los procesos e investigaciones contra las personas acusadas en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 deben cesar.

A pesar de lo que dice dicha legislación, los miembros del Gobierno han advertido que los opositores excarcelados volverán a ser encerrados y enfrentarán juicio por los cargos anteriores, en su mayoría terrorismo, en caso de volver a protestar contra Ortega.

Jerez reiteró que la Ley de Amnistía no beneficia a los opositores excarcelados, unos 620 hasta el momento, debido a que en Nicaragua no es delito protestar, en cambio, afirmó que la misma beneficia a los policías y paramilitares que han matado, desaparecido o "secuestrado" a cientos de nicaragüenses, y que hasta ahora no han enfrentado la justicia.

La líder comerciante hizo la denuncia "para que el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional tenga conocimiento del actuar de ellos (el Gobierno)".

Sobre la cita de los periodistas, el abogado Julio Montenegro solicitó al juez Altamirano una reprogramación del juicio, en caso de que no suspenda las causas, tal como lo manda la Ley de Amnistía, pero no recibió respuesta.

La cita de la justicia nicaragüense ocurre mientras Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos en 14 meses, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno de Ortega por crímenes "de lesa humanidad" en medio del conflicto interno.

Organizaciones humanitarias locales cuentan hasta 594 muertos, mientras que el Gobierno reconoce 200.

La crisis ha producido un éxodo que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) calcula en unos 60.000 nicaragüenses, aunque ONGs del país creen que esta cifra es conservadora.