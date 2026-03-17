Fiscalía de Honduras investiga presunto robo de fentanilo medicinal

Autoridades de varios países latinoamericanos, incluido Honduras, han reportado en los últimos años incautaciones de fentanilo medicinal.

Honduras/La Fiscalía General de Honduras investiga denuncias de robo de fentanilo en hospitales públicos, cuyo destino podrían ser grupos criminales, informó el martes el organismo.

El fentanilo es un opioide sintético cien veces más potente que la morfina y está vinculado a decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos.

La Fiscalía hondureña ordenó un "amplio operativo" que incluye inspecciones en hospitales y farmacias, dijo el periodista titular de la entidad, Johel Zelaya.

El funcionario informó de decomisos de la droga, aunque no detalló cantidades.

El fentanilo es usado para tratar el dolor en enfermedades graves, pero mafias criminales, especialmente mexicanas, lo mezclan con estupefacientes y lo exportan a Estados Unidos en presentaciones como pastillas.

Según el portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, los investigadores revisan inventarios y cotejan recetas y registros de pacientes, además de verificar existencias en droguerías.

También buscan determinar posibles nexos con el "crimen organizado transnacional", indicó el fiscal.

Autoridades de varios países latinoamericanos, incluido Honduras, han reportado en los últimos años incautaciones de fentanilo medicinal.