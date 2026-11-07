Miles de haitianos salen a las calles para respaldar operaciones militares de El Salvador contra las pandillas

La presencia militar salvadoreña está relacionada con un ataque ocurrido el 18 de octubre de 2026 en Santo, distrito de Croix-des-Bouquets, donde desaparecieron cuatro militares salvadoreños.

Miles de ciudadanos se manifestaron en Haití para expresar su respaldo a la presencia de tropas salvadoreñas y exigir que se intensifiquen las operaciones contra las bandas armadas que mantienen bajo su control amplios sectores de Puerto Príncipe.

Las movilizaciones, reportadas el 6 de noviembre en la capital haitiana y en localidades como Jérémie y Belladère, reunieron a residentes afectados por la violencia, familias desplazadas y personas que reclaman recuperar la seguridad en sus comunidades.

En sectores de Puerto Príncipe como Fort National, Poste Marchand y la avenida Poupelard, los manifestantes pidieron al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantener las acciones militares contra las organizaciones criminales.

Las protestas estuvieron marcadas por testimonios de personas que abandonaron sus viviendas debido a los ataques de grupos armados.

Una mujer desplazada de Carrefour-Feuilles relató que perdió sus pertenencias y tuvo que escapar con sus hijos, luego de que la violencia interrumpiera su actividad comercial y la vida cotidiana de su familia.

En Jérémie, los participantes acompañaron sus reclamos con música tradicional y consignas dirigidas a Bukele, a quien solicitaron continuar las operaciones hasta recuperar los territorios dominados por las pandillas.

Las manifestaciones reflejan la situación de inseguridad que enfrentan numerosas comunidades haitianas, donde la violencia ha provocado desplazamientos y dificultades para acceder a servicios básicos.

Buscan a cuatro militares salvadoreños desaparecidos

La presencia militar salvadoreña está relacionada con un ataque ocurrido el 18 de octubre de 2026 en Santo, distrito de Croix-des-Bouquets, donde grupos armados emboscaron un convoy de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión respaldada por Naciones Unidas.

Durante el incidente desaparecieron cuatro militares salvadoreños, cuya localización continúa siendo parte de las operaciones.

Según la información difundida, El Salvador desplegó posteriormente más de 2,000 efectivos, junto con vehículos blindados y apoyo aéreo, para reforzar las acciones en territorio haitiano.

Haití y El Salvador discutirán continuidad de las tropas

La permanencia del contingente salvadoreño será uno de los asuntos que abordarán las autoridades de ambos países durante una visita del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, a El Salvador, prevista para el 16 y 17 de noviembre.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, informó a la agencia EFE sobre el encuentro, en el que se evaluaría la continuidad de la presencia militar extranjera.

La discusión se desarrollará en medio de las demandas de seguridad de la población haitiana y de los esfuerzos internacionales para contener la violencia de las pandillas.

La información sobre las manifestaciones también fue reportada por la agencia EFE y el periódico haitiano Le Nouvelliste. Associated Press confirmó el despliegue salvadoreño y señaló que la mayor parte de ese contingente opera fuera de la estructura formal de la misión internacional respaldada por la ONU, una distinción importante para explicar su presencia en Haití.