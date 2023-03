Presidenta de Taiwán viaja a Centroamérica, con polémica escala en EEUU

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, partió el miércoles de visita a Guatemala y Belice, con escala en Estados Unidos, para afianzar las relaciones con esos países centroamericanos después de que China le arrebatara a Honduras, uno de los últimos aliados de esta isla.

Belice y Guatemala figuran entre los 13 países que reconocen oficialmente a Taipéi por encima de Pekín, luego de que Honduras cortó el domingo relaciones con Taiwán y reconoció a China.

Los restantes aliados de Taiwán incluyen a Paraguay y países pequeños del Caribe y el Pacífico.

Pero la visita incluye una escala en Washington y posteriormente Los Angeles, donde el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy, dijo que se reuniría con Tsai, algo que despertó una airada reacción de China.

Pekín advirtió el miércoles que se "opone decididamente" al encuentro de Tsai con McCarthy y que tomará "medidas firmes para responder" si se da la reunión.

"Si (Tsai) se encuentra con el presidente de la Cámara de Representantes McCarthy, será otra provocación que viola seriamente el principio de una sola China, socava la soberania e integridad territorial de China, así como la paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán", declaró Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán.

Pekín considera a la isla de gobierno democrático y autónomo parte de su territorio, el cual quiere retomar un día incluso por la fuerza, si fuera necesario.

Bajo el principio de "una sola China", ningún país puede mantener relaciones oficiales con Pekín y con Taiwán.

Después de visitar Nueva York, Tsai continuará su gira de 10 días en América Central para reunirse con su par de Guatemala, Alejandro Giammattei, y el primer ministro de Belice, John Briceño, informó su despacho.

Posteriormente hará escala en Los Ángeles antes de regresar a Taiwán.

"La presión externa no va a impedir nuestra determinación de ser globales", declaró Tsai a periodistas en el aeropuerto antes de partir. "Estamos tranquilos y confiados, no sucumbiremos y no provocaremos" a otros.

Una visita de Nancy Pelosi, antecesora de McCarthy, el año pasado a Taiwán, generó una respuesta furiosa de China, que realizó ejercicios militares a una escala sin precedentes alrededor de la isla, considerados por Taiwán como la preparación de una invasión.

Relaciones oficiales o no oficiales

Estados Unidos advirtió el miércoles a Pekín contra cualquier reacción "excesiva" por las escalas de Tsai en Nueva York y California.

"No hay ninguna razón para que China tome esto como pretexto para reaccionar de manera excesiva o ejercer aún más presión sobre Taiwán", dijo a la prensa un alto funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Analistas dicen que la llegada de Tsai a Estados Unidos se da en un momento clave, cuando Pekín refuerza su presión militar, económica y diplomática sobre la isla desde que Tsai llegó al poder en 2016.

"Los intentos de Pekín de quitarle aliados diplomáticos llevará a Taiwán a estrechar sus vínculos con Estados Unidos", señaló James Lee, investigador de las relaciones Washington-Taipéi en la Academia Sinica de Taiwán.

La visita estaba prevista antes del anuncio hondureño, pero Lee señaló que el momento de realizarse tiene "simbolismo".

Estados Unidos es el aliado internacional más importante de Taiwán y su principal proveedor de armas, pese a haber cambiado su reconocimiento a Pekín en 1979.

Lee señaló que la fortaleza de las alianzas no oficiales de Taiwán son tan importantes como cualquier vínculo oficial.

"La pérdida de relaciones oficiales con terceros países será compensado con las relaciones no oficiales de Taiwán", comentó.

China se enfurece no solo con los intercambios oficiales, sino que se opone a las visitas de políticos de países con los cuales Taiwán tiene relaciones no oficiales.

Esta semana, la presidenta legislativa checa, Marketa Pekarova Adamova, encabezó una extensa delegación de su país, mientras que la ministra alemana de Educación, Anja Karliczek, realizó la primera visita de un miembro del gobierno de su país a la isla en 26 años.

Ninguno de esos países mantiene relaciones oficiales con Taiwán, pero las reuniones provocaron duras respuestas de Pekín.

Batalla diplomática

La llegada de Tsai a América Central se da en momentos que China intensifica sus inversiones en Latinoamérica, un campo de batalla diplomático entre Taipéi y Pekín.

Taiwán acusó el domingo a China de emplear "coerción e intimidación" para quitarle aliados, luego de que el ministro hondureño de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, y su par chino, Qin Gang, establecieron oficialmente relaciones.

Honduras, uno de los países más pobres de la región, siguió el camino de Nicaragua, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, que cambiaron su reconocimiento de Taipéi a Pekín en los últimos años.