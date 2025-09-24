Reabre aeropuerto internacional de Costa Rica tras cierre por falla eléctrica

El Juan Santamaría, ubicado a unos 20 kilómetros al noroeste de San José, es el principal aeropuerto de Costa Rica.

San José, Costa Rica/Las autoridades de Costa Rica reabrieron este miércoles el aeropuerto internacional Juan Santamaría, el principal del país, tras haber sido cerrado durante varias horas por una falla eléctrica que dejó fuera de servicio el sistema de radar.

La falla técnica obligó a suspender temporalmente la salida y llegada de vuelos a ese aeropuerto.

La Dirección General de Aviación Civil informó en un comunicado que el espacio aéreo de Costa Rica "se reabrió" después de "solventar el problema eléctrico que afectó los sistemas de radar".

"Las operaciones aéreas se reanudaron con normalidad", agrega la nota.

Aviación Civil había informado previamente que, debido a una falla eléctrica en los sistemas de radares, durante la madrugada de este miércoles se suspendieron las operaciones aéreas.

Debido a la falla eléctrica, los pasajeros sufrieron retrasos y cancelaciones en sus viajes, mientras algunos vuelos fueron desviados a otras terminales aéreas, según informaron medios locales.

En su cuenta de X, el sitio Flightradar 24, confirmó también que los vuelos "están operando nuevamente" en Costa Rica.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, dijo que se abrirá una investigación para "evitar que una situación como esta se repita".