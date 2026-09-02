China y Egipto acuerdan ampliar la inversión china en la zona del canal de Suez

Las nuevas inversiones, cuya cuantía Egipto no ha anunciado, dan a Pekín una presencia aún mayor en la zona del Canal de Suez.

El Cairo, Egipto/El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, y su homólogo Xi Jinping acordaron el miércoles ampliar las inversiones de China en la Zona Económica del Canal de Suez.

El gobierno de Pekín busca estrechar sus lazos con El Cairo en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

En su primera visita a Egipto en una década, Xi fue recibido por Al Sisi con una salva de 21 cañonazos en el opulento palacio presidencial de Ittihadiya, en la capital egipcia, para mantener conversaciones.

La presidencia egipcia indicó que ambos países, miembros del grupo BRICS de economías emergentes, firmaron un acuerdo para poner en marcha la tercera fase de la zona industrial egipcio-china, que, según las autoridades, ya alberga 200 empresas e inversiones por valor de unos 4.000 millones de dólares.

Las nuevas inversiones, cuya cuantía Egipto no ha anunciado, dan a Pekín una presencia aún mayor en la zona del Canal de Suez. China está buscando ampliar su influencia en la región cuando la guerra entre Estados Unidos e Irán sigue amenazando el comercio marítimo mundial.

Las conversaciones también abordaron el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que dura ya seis meses, y ambos presidentes instaron a buscar "soluciones diplomáticas" para alcanzar un "acuerdo global que ponga fin a la guerra", según un comunicado del portavoz de Al Sisi.

China es uno de los principales exportadores a Egipto, con un superávit comercial de 12.000 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026, según datos de las aduanas chinas.