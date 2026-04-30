China insta a EEUU a 'preservar la estabilidad' de las relaciones bilaterales

Pekín, China/El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, exhortó el jueves a Estados Unidos a "preservar la estabilidad duramente lograda" entre Pekín y Washington, durante una llamada con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, informó su ministerio.

Durante esta conversación telefónica, que tuvo lugar dos semanas antes de una visita prevista a China de Donald Trump, Wang también declaró a su interlocutor que la cuestión de Taiwán constituye "el mayor factor de riesgo" para las relaciones bilaterales, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

La visita de Trump a Xi estaba prevista inicialmente para marzo. Pero fue aplazada debido a la decisión de Trump de iniciar la guerra con Irán el 28 de febrero, que las represalias iraníes extendieron a toda la región del Golfo.