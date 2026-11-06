China registra su caída más rápida de emisiones de CO2 desde la pandemia, según informe

Las emanaciones del gigante asiático se retrajeron un 3,1% entre julio y septiembre, según un análisis del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) publicado por la publicación Carbon Brief.

Las emisiones de dióxido de carbono de China cayeron en el tercer trimestre del año al ritmo más rápido desde la pandemia de covid-19, informó este viernes un centro de estudios, que atribuyó la reducción a los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Las emanaciones del gigante asiático se retrajeron un 3,1% entre julio y septiembre, según un análisis del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) publicado por la publicación Carbon Brief.

Las graves interrupciones en el tráfico a través del crucial estrecho de Ormuz han afectado considerablemente los envíos de petróleo a China, la segunda economía más grande del mundo y el principal importador de crudo.

El consumo total de petróleo chino se redujo un 4% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que el uso de petróleo para transporte disminuyó un 9%, según el informe del CREA, que cita cifras oficiales y datos comerciales.

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"Está claro que habrá algún tipo de repunte en el consumo de petróleo una vez que los precios bajen, si es que lo hacen", aseguró a la AFP Lauri Myllyvirta, cofundadora y analista principal del CREA.

El uso de carbón también cayó un 3% interanual, a pesar de la rápida construcción de nuevas centrales carboníferas en China.

"El hecho de que la energía a base de carbón mantiene una tendencia a la baja es un factor clave para el desarrollo adicional de las energías renovables", señaló Gao Yuhe, jefe de proyectos de Greenpeace Asia Oriental con sede en Pekín.

"Al mismo tiempo, necesitamos ver una mayor adopción de las energías renovables y la comercialización de estas, así como de los sistemas de almacenamiento de energía", agregó.

El país ha experimentado un crecimiento explosivo en la instalación de energías renovables, y la participación del carbón en su matriz energética ha disminuido ligeramente en los últimos años.

China es el mayor emisor del mundo, responsable de más del 30% de los gases de efecto invernadero global.

Sus líderes han prometido intensificar los esfuerzos para reducir las emisiones de CO2 e impulsar la transición verde, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2060.